Los Juegos Olímpicos son un escenario propicio para ver nacer a nuevos baluartes del mundo polideportivo al enfrentarse entre los mejores de cada continente. En esta ocasión, Tokio 2020 nos trae al que muchos califican como el ‘sucesor’ de Michel Phelps: Caeleb Dressel que ya sabe lo que es el oro.

Tiene 24 años y solo en los presentes Juegos ha dado caza a cinco medallas -todas de oro-, en seis competencias que lo vieron disputar: primero en Relevo 4x100 M Libre Masculino, primero en 100 M Libre Masculino, primero en 100 M Mariposa Masculino, primero en 50 M Libre Masculino, primero en Relevo 4x100 M Combinado Masculino.

No contento con ello, ha capturado también marcas impresionantes, salvo la primera, en que o ha establecido un récord mundial o un récord olímpico; no cabe dudas que ha nacido en la época correcta para adueñarse de ella. La admiración hacia el atleta aumenta a la vez que disminuyen sus tiempos.

Y es que el natural de Green Cove Springs, Florida, ya daba luces de su condición incluso antes de la cita en la ciudad japonesa: su primer gran triunfo fue en Rio 2016 -junto a Michael Phelps-, en el 4x100 M libre en el que ahora instaura un récord mundial; el Campeonato Mundial de Natación de 2017 en Budapest sirvió para consolidar a una promesa que hoy es realidad.

El buen desempeño de Dressel alivia a un Estados Unidos acostumbrado a ser potencia en este deporte gracias al ‘Tiburón’, quien aún mantiene la racha de ocho oros en Pekín 2008, pero que espera, por qué no, ser batida por su ‘sucesor’ en una próxima edición de los JJ. OO.; tiempo hay.

“Haber recogido títulos mundiales (en 2017 y 2019) era maravilloso. Pero esto va mucho más. Estos son los Juegos Olímpicos. Un título aquí es otra historia. Me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado en estos días. Creo que he exprimido todo mi potencial”, explicó el nuevo baluarte del agua.

