Carlos Silvestri, director técnico de la Selección Peruana Sub-20, ya lleva siete microciclos trabajando con miras a lo que será el sudamericano de la categoría a disputarse en Colombia el próximo año. Previo a este importante torneo, el miércoles 9 de diciembre parte rumbo a Brasil para enfrentar en un cuadrangular amistoso internacional al anfitrión, Chile y Bolivia, respectivamente.

El exentrenador de Academia Cantolao y Universitario hace una pausa a sus trabajos con la Sub-20 para charlar de todo con El Comercio, sobre el universo de jugadores, el tema de Alexander Robertson y los partidos que tiene para disputar en la antesala al Sudamericano de Colombia.

¿Cuéntenos sobre cuánto tiempo ya lleva trabajando en menores como entrenador?

Yo me gradué como entrenador en el año 2006. Apenas me gradué conseguí trabajar inmediatamente en Deportivo Municipal con la categoría Sub-13, la cual dirigí por año y medio, hasta el final de la Copa de la Amistad. Pasé a la Sub-20 del equipo del Deportivo Municipal y estuve ahí hasta el año 2008. Tuvimos una buena generación de jugadores. Ahí pasé al Club Deportivo U América como asistente de Jorge Ágapo Gonzales participando en Segunda Profesional. La ‘U’ tenía su filial y hubo jugadores muy conocidos que salieron de ahí. En el 2010 paso a la reserva de Universitario y ahí estuve año y medio como asistente técnico y luego cuatro años como entrenador principal. También he dirigido de manera interina el primer equipo de Universitario. En el 2016 paso a la Academia Cantolao y en el 2018 llego a la FPF.

En ese América estaba Raúl Ruidíaz, ¿qué recuerda de él?

Sí, el inicia el año con nosotros y la segunda mitad del año termina jugando el título nacional que la U campeona tras ganarle la final a Alianza Lima, con gol de Nolberto Solano vía penal. Como es la vida inicia en Segunda y termina disputando una final en Primera División logrando el título a fin de año.

Juan Reynoso sube a Raúl Ruidíaz, ¿cómo así decide incluirlo en el primer equipo de la ´U´´?

Si recuerdo que había buena comunicación con el técnico Juan Reynoso. Él estaba atento al crecimiento de Raúl y otros chicos, pero Ruidíaz se destacó rápido y marcó goles importantes en Segunda con resultados importantes. Llamó la atención de manera rápida y lo llamaron al primer equipo. No sé si le hicieron otro contrato y se quedó teniendo continuidad.

¿Cuáles considera qué son los logros más importantes en su carrera como entrenador?

Como entrenador principal destaco el torneo de Segunda, que fue muy difícil, ya que había rivales tradicionales que tenían cierto favoritismo y otra inversión. Cantolao con un plantel muy joven, de mucho talento y apoyo de la familia Mandriotti consiguió lo que pocos esperaban. A pesar que empezamos con ciertas dificultades, el equipo encontró su mejor versión a manera que íbamos disputando el torneo. Logramos el título y me dio un impulso muy importante a mi carrera. También resalto mucho el campeonato con la ‘U’ en reserva por el año 2014 y jugamos contra Sporting Cristal una final muy buena con buenos jugadores en ambos planteles. En los penales pudimos campeonar nosotros y es un título que lo llevo en un espacio muy especial. Después, dentro del comando técnico de la ‘U’ cuando estaba Ángel Comizzo, yo era el otro asistente del equipo, logramos el título en el año 2013, para mí fue un logro importante. Por último, ganar como asistente del profesor Javier Chirinos la Libertadores sub-20 fue un torneo increíble.

¿Cómo es su relación con Ángel David Comizzo?

Yo lo aprecio mucho, es un tipo profesional al igual que Néstor Pumpido. Son líderes y transmiten cosas importantes, positivas al grupo y no es casualidad donde posiciona a la ´U’. Le calza muy bien Universitario y lo sigue demostrando.

Usted ya dirigió un sudamericano el año pasado con la selección Sub-17, ¿qué tan complicado es disputarlo?

En los sudamericanos hay mucha paridad. Las selecciones son muy competitivas. Dentro de esa paridad, los detalles marcan la diferencia. Nosotros como selección somos muy complicados, pero tenemos que jugar al máximo de nuestras posibilidades siempre. Soy un entrenador que confía mucho en los planteles que armo y entreno. Hay mucho talento en la selección peruana, pero somos conscientes que nos exigen dar el máximo.

¿Y qué correcciones ha hecho con estos chicos para disputar el Sudamericano de Colombia el próximo año?

Correcciones siempre hay. Puntualizarlas mayormente la manejamos de manera interna, pero siempre reforzamos la confianza, el autoestima del equipo. Los jugadores crecen de manera natural por el mismo desarrollo que tienen en sus clubes. Ellos se posicionan en el fútbol profesional, ya no son apariciones sino se busca consolidaciones. Nosotros acompañamos ese crecimiento en generarle buenos entornos y las correcciones que siempre hay. Se tiene que seguir reforzando cosas porque para formar buenos equipos se tiene que afinar los detalles de manera permanente.

Para este séptimo microciclo convocó a 33 jugadores, ¿ya con ese universo se queda para definir la lista del Sudamericano Sub-20 en Colombia?

Ha sido un año muy particular porque hemos tenido que ajustar mucho el calendario. El número que mencionas es correcto de microciclos, pero a ello hay que añadirle los microciclos como sparring, que es otra dinámica. Todo nos sumó y fue importante para nosotros. Hemos hecho un filtro, quizás por ahí todavía queda un par de jugadores por observar, que por distintas razones no hemos podido contar con ellos todavía, pero estamos evaluando. Sin embargo, de ese número 33 que mencionas incluyendo estos chicos que falta observar, me parece que es el universo de jugadores a estas alturas del año que corresponde. Sobre eso iremos reduciendo los cupos porque previo a la competencia, Conmebol ya te exige una lista preliminar y hay que ir viendo qué jugadores responderán a este máximo nivel.

¿Dentro de esos jugadores que le falta observar están Gabriel Mentrup y Alexander Robertson?

El tema de Robertson cerrado porque yo sé las prioridades que tiene él. Además su crecimiento en el fútbol inglés hace que nos dé esos indicativos. Él juega en el Manchester City y juega por la selección inglesa. Su presente de este chico está ahí. En el caso de Mentrup, en esa posición tenemos varias alternativas, porque tú sabes que esta categoría se suma la 2001 y el número en esa posición aumenta. Sí hemos seguido a ambos muchachos.

Por otra parte, Alessandro Burlamaqui se viene ganando un lugar en el RCD Espanyol, ¿qué espera de él?

Son de los chicos que hemos venido observando y siguiendo. Definitivamente darle una oportunidad a un chico (Burlamaqui) que ya ha tenido un proceso a nivel de selección sub-17, y que respondió a ese filtro de competencia. Además, permaneció jugando a buen nivel en España y lo hace bien en su equipo, siendo capitán, teniendo regularidad. Alessandro es un chico que sabemos lo que puede dar. Por eso, lo hemos convocado y tenemos claro que es de mucha utilidad para la selección.

Alessandro Burlamaqui viene jugando de 6 y 8, ¿dónde piensa ubicarlo?

En el modelo de juego que nosotros tenemos hay mucha elasticidad en el sistema. Muchas veces jugamos con doble ‘6′ o a veces podemos modificar el medio jugando con un solo 6, poner dos interiores. Mientras el jugador más posiciones domine nos facilita el trabajo. Sabemos que él puede responder en cualquier posición del mediocampo.

¿Y qué espera de Leonardo De La Cruz, futbolista que viene procedente del Navarro?

Hemos podido observar a los centro delanteros durante el año que hemos podido entrenar muy atípico. Hicimos seguimiento a unos cuatro o cinco jugadores acá. Sabemos lo que nos pueden rendir. Es una posición en la que siempre se debe observar a todos los jugadores y se merece dar oportunidades. A Leonardo quería darle la oportunidad para que luche un lugar. Decidimos traerlo para observar su conducta y rendimiento. Vamos a ver que tal va en estos días.

¿Cuándo definirá la lista final para el Sudamericano de Colombia 2021?

El número no sé si sufrirá alguna modificación porque mayormente es 23 jugadores. Habría que ver si se mantiene o se extiende, hay que esperar. Mayormente te lo piden con un mes de anticipación. Estamos a la espera de los requerimientos de Conmebol, sabemos que estamos a tiempo, ya que justamente estamos en una etapa de preparación casi final, pero nos queda algo de tiempo para ver detalles y ver los rendimientos de los jugadores.

Dentro de unos días van a disputar un cuadrangular ante Brasil, Chile y Bolivia, ¿cuánto le va a sumar estos partidos?

Nosotros analizamos todas las posibilidades para poder observar rendimientos. Siempre la competencia obliga al jugador a sacar lo mejor de sí. Nosotros buscamos que la selección sea competitiva. Justamente tener partidos enfrentando rivales de nivel internacional nos sirve para sacar conclusiones y sacar lo mejor de uno. El hecho de competir le obliga al entrenador a ver rendimientos, conductas y observamos para sacar conclusiones. En esta etapa final de preparación nos ayudará a culminar nuestra preparación de la mejor forma.

¿Qué referencias tiene de los rivales?

Bolivia cambió de entrenador. Ahora está el profesor Escobar, en Chile está Patricio Ormazábal y André Jardine dirige Brasil. Conozco a muchos jugadores, son selecciones fuertes y competitivas que son un buen termómetro para nosotros. Vamos a sacarle provecho a esos partidos.

¿Cuántos jugadores viajarán a Brasil para disputar dicho cuadrangular?

Tengo que reducir la lista a 20 jugadores ya que el torneo me ha pedido esa cantidad. Yo todavía voy a evaluarlo y la idea es tomarse unos días para definir la lista. Viajamos a Brasil el miércoles 9 de diciembre.

¿Y qué sucederá con el resto de jugadores que no viajará a Brasil?

El grupo que se quede en Lima tiene que entrenar y jugar. Vamos a programar partidos, de alto rigor, para que los jugadores que queden acá sigan siendo observados y evaluados. De esta manera buscamos tener la mayor información posible de todos los jugadores y tratamos de que las cargas sean similares para todos. En ese sentido buscamos no descuidar los detalles de dejar de observar a un jugador como corresponde.

¿Tengo entendido que el lunes 7 enfrentan a Universitario de Deportes?

Sí, jugamos contra Universitario el día lunes en Campomar por la tarde.

¿Siente presión por lo que pueda hacer Perú en el Sudamericano?

La presión siempre está, ya sabemos convivir con ese tipo de situaciones. El cargo que tenemos siempre obliga a tener buenos resultados y rendimientos. Lo importante es que tenga confianza en los jugadores que tengo y confío en conseguir los objetivos. Tenemos mucha ilusión de superar a los rivales que nos toque enfrentar desde el primer momento.

¿Después del cuadrangular tiene planeado más partidos?

Tenemos una gira a Panamá por confirmar. Se nos quedó pendiente la vez pasada, ya estaban programados esos partidos. Esperamos que se pueda cumplir y si se puede sacar un par de partidos más sería excelente. Sería dos partidos con la selección panameña, que estaba pactado para marzo de este año, pero con la pandemia y restricciones quedó pendiente. Vamos a ver si se puede jugar esos dos partidos en el mes de enero con Panamá.

¿Qué se puede esperar de esta selección sub-20?

Estos chicos quieren representar de la mejor manera al país. Espero que esta selección nos pueda representar bien a todos. Eso es lo que yo trato de hacer. Tenemos que luchar nuestra oportunidad del Mundial desde el principio hasta el final. A eso aspiramos y entrenamos buscando ese objetivo.

¿Conversó con Gareca sobre alguna recomendación para afrontar este Sudamericano?

El profesor siempre ha tenido buenos gestos hacia nuestros jugadores. Siempre se preocupa de manera constante por el crecimiento de los chicos. En esas dinámicas con la selección mayor han sido de mucha utilidad y hubo una afinidad para desarrollar el trabajo. Solo tengo palabras de agradecimiento por lo profesional y el interés que tiene por nuestro trabajo. Esperamos responder a la confianza.

