El Bono Logro Escolar 2025 es uno de los beneficios sociales que más esperan una parte de la población chilena, debido al alza de precios de algunos productos y servicios básicos. Según el Ministerio de Desarrollo Social, este subsidio permitirá a miles de personas acceder a los montos establecidos dentro de la asistencia económica estatal, logrando que puedan solventar ciertos gastos imprevistos. Sin embargo, persisten las dudas respecto a los montos y requisitos exigidos para acceder a este estipendio. De esta manera, las autoridades locales establecieron una plataforma que ayuda a verificar si son beneficiarios del presente bono. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

LINK PARA VERIFICAR SI ACCEDES AL BONO LOGRO ESCOLAR 2025 EN CHILE

Con el propósito de reconocer el esfuerzo de los estudiantes que cursan entre 5º básico y 4º medio, y que se encuentren dentro del 30 % con mejor rendimiento académico de su promoción, según el Registro Social de Hogares (RSH), el Estado de Chile implementó la entrega del Bono Logro Escolar 2025, perteneciente al Ingreso Ético Familiar (IEF). Este subsidio se deposita automáticamente en la CuentaRUT del beneficiario asignado de la familia, a través del BancoEstado. Es decir, no es necesario que el estudiante o familiar realicen algún trámite, ya que solo basta que se cumpla con los requisitos constatados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Ministerio de Desarrollo Social informó que el Bono Logro Escolar 2025 permitirá a miles de personas acceder a los montos establecidos dentro de la asistencia económica estatal.

Así también, en cuanto al deposito del Bono Logro Escolar, las autoridades locales informaron que a partir del viernes 12 de septiembre se podrá saber si forman parte del beneficio. Por ello, el gobierno chileno dispuso de una plataforma web para que las personas ingresen desde esa fecha a consultar con el RUT del alumno o ClaveÚnica si fueron seleccionados como beneficiarios (LINK). Con respecto a los montos, el estipendio se divide en dos tramos: $ 82 181 para estudiantes que estén en el primer 15 % de mejor rendimiento académico y $ 49 310 para los que se encuentren en el segundo 15 % de mejor rendimiento dentro de su promoción.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO LOGRO ESCOLAR 2025

A continuación, te presentamos las condiciones que estableció el Gobierno de Chile para aquellos estudiantes que deseen formar parte del Bono Logro Escolar: