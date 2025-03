La situación de Ricardo Gareca en la selección de Chile es la que menos hubiera esperado el argentino desde que llegó a Pinto Durán. En la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador tendrá que sumar los 3 puntos que le permita seguir con vida en la tabla de posiciones, de no ser así muchos indican que el seleccionador podría jugar su último partido con el buzo chileno. Al respecto, Gareca se pronunció y fiel a su estilo no quiso dar mayores detalles sobre su futuro.

Gareca persiste con que “no hay que bajar los brazos”, debido a que las matemáticas aún mantienen con vida a los jugadores de la ‘Estrella solitaria’. “En principio, no he confirmado nada. De haber alguna modificación, no tiene que ver con bajo rendimiento. Estamos conformes con lo que han dado. Por supuesto que tenemos que mejorar. Cualquier cambio que se dé obedece a lo que veamos del partido, nada más”, sostiene respecto de los cambios que puede introducir.

“La realidad es lo que acabas de decir. Eso nadie lo puede objetar. Es lo que toca. Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, apunta.

¿Si Chile pierde con Ecuador, Ricardo Gareca dejará de ser DT de La Roja? Esto respondió el ‘Tigre’ en la previa

Como cuando estaba en la selección peruana, Ricardo Gareca ha evitado a toda costa dar informaciones sobre lo que será su futuro al mando de La Roja, sobre todo si cae derrotado ante el conjunto que dirige Sebastián Beccacece.

“Mi misión es ir paso a paso, no me adelanto a este pronóstico o suposición que puede darse como no. Prefiero ir paso a paso, sacarme este partido de encima y bueno, tengo la expectativa, esperanza, ilusión, fe y confianza que podemos sacar este partido encima y por ahí a lo mejor todo cambia. No me gustaría meterme en un terrero de suposiciones. Ahorita tengo pensado en sacarme este partido de encima y ver en qué situación nos encuentra”, manifestó el Flaco en la previa del Chile-Ecuador.

¿Qué dice Ricardo Gareca sobre el posible acceso al repechaje con La Roja?

“Yo siempre he sido bastante reacio en ese aspecto. Conozco las Eliminatorias y siento que uno debe ir paso a paso. Hay varias selecciones que están abajo que pugnan ir al Mundial de forma directa. Nosotros tenemos que ir escalando para que en el momento lleguemos a ilusionarnos del todo. Cuando termine la jornada, hay que ver en qué nos encuentra. A veces uno piensa una cantidad de puntos, pero hay acontecimientos que se producen, no solo en la Eliminatoria, sino en un campeonato. Lógicamente hay que sumar y ganar, pero no sé si esos puntos (12) alcanzarán para un medio repechaje”, agregó el estratega argentino.

Posibles alineaciones de Chile y Ecuador para el choque por Eliminatorias

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Eduardo Vargas y Diego Valdés.

Ecuador: Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia.