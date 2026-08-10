El Real Madrid se ha sumado a las muestras de pesar internacionales tras la tragedia provocada por el terremoto que afectó a Colombia en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, el club blanco, con su presidente Florentino Pérez y la Junta Directiva a la cabeza, ha querido trasladar su profundo dolor y apoyo al pueblo colombiano en estos difíciles momentos.

El mensaje oficial del Real Madrid tras el sismo en Colombia

En la nota institucional emitida por la entidad madrileña, el club envió sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas mortales registradas a causa del movimiento telúrico.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas.”

Con este pronunciamiento, la entidad demuestra su sensibilidad y compromiso social ante contingencias humanitarias y desastres naturales en Latinoamérica y el resto del mundo.

Solidaridad, cariño y fuerza para la recuperación de los heridos

Además de manifestar su pesar por las pérdidas humanas, el Real Madrid hizo hincapié en el deseo de una pronta y favorable recuperación para todas las personas que resultaron heridas o afectadas por el sismo.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño.”

El vínculo entre el Real Madrid y Colombia

La relación entre la institución madridista y Colombia cuenta con algunas raíces históricas y afectivas. Desde figuras del pasado como Freddy Rincón hasta figuras recientes como James Rodríguez y Linda Caicedo, la afición cafetera siempre ha tenido una fuerte presencia y cariño dentro del universo merengue.