El Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez y su Junta Directiva, emitió un comunicado oficial manifestando su profundo dolor por las víctimas del sismo y enviando un mensaje de aliento al pueblo colombiano. (Foto: Real Madrid X, Alerta Mundial)
El Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez y su Junta Directiva, emitió un comunicado oficial manifestando su profundo dolor por las víctimas del sismo y enviando un mensaje de aliento al pueblo colombiano. (Foto: Real Madrid X, Alerta Mundial)
Por Paolo Valdivia

El Real Madrid se ha sumado a las muestras de pesar internacionales tras la tragedia provocada por el terremoto que afectó a Colombia en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, el club blanco, con su presidente Florentino Pérez y la Junta Directiva a la cabeza, ha querido trasladar su profundo dolor y apoyo al pueblo colombiano en estos difíciles momentos.

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