El Real Madrid se ha sumado a las muestras de pesar internacionales tras la tragedia provocada por el terremoto que afectó a Colombia en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, el club blanco, con su presidente Florentino Pérez y la Junta Directiva a la cabeza, ha querido trasladar su profundo dolor y apoyo al pueblo colombiano en estos difíciles momentos.
En la nota institucional emitida por la entidad madrileña, el club envió sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas mortales registradas a causa del movimiento telúrico.
“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas.”
Con este pronunciamiento, la entidad demuestra su sensibilidad y compromiso social ante contingencias humanitarias y desastres naturales en Latinoamérica y el resto del mundo.
Además de manifestar su pesar por las pérdidas humanas, el Real Madrid hizo hincapié en el deseo de una pronta y favorable recuperación para todas las personas que resultaron heridas o afectadas por el sismo.
“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño.”
La relación entre la institución madridista y Colombia cuenta con algunas raíces históricas y afectivas. Desde figuras del pasado como Freddy Rincón hasta figuras recientes como James Rodríguez y Linda Caicedo, la afición cafetera siempre ha tenido una fuerte presencia y cariño dentro del universo merengue.