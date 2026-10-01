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Una mujer de 37 años es rescatada de los escombros tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de Pereira, en Colombia, el 1 de octubre de 2026. (Captura de X @PoliciaPereira)
Una mujer de 37 años es rescatada de los escombros tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de Pereira, en Colombia, el 1 de octubre de 2026. (Captura de X @PoliciaPereira)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Colombia encontraron con vida a una mujer de 37 años que quedó atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó este jueves en Pereira, una de las ciudades del centro del país que resultó más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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