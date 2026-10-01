Las autoridades de Colombia encontraron con vida a una mujer de 37 años que quedó atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó este jueves en Pereira, una de las ciudades del centro del país que resultó más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Los organismos de socorro acaban de encontrar entre la estructura a una mujer de 37 años con vida, tiene sus miembros inferiores aprisionados”, aseguró -en X- la Alcaldía de la ciudad.
Los equipos de emergencia la localizaron y le suministran oxígeno mientras tratan de liberarla de los escombros.
La edificación colapsó este jueves después de que la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGER) determinara “que la estructura no era apta para ser habitada, representaba riesgo de colapso y contaba con resolución para iniciar el proceso de su demolición”.
La Alcaldía agregó que “una vez las autoridades identifican una estructura como riesgosa y la señalizan, corresponde a los ciudadanos acatar esta advertencia y mantenerse alejados para proteger su vida y la de quienes los rodean”.
El terremoto del pasado 10 de agosto dejó al menos 335 fallecidos, además de 4.516 heridos y 364 rescatados, 206.931 viviendas averiadas y 36.478 destruidas, según cifras oficiales.
La emergencia afectó a quinientos municipios en dieciséis departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, en los que 486.917 personas de 303.934 familias sufrieron daños.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles 2 de septiembre que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". (EFE)
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