Desde que empezó el nuevo siglo, las redes sociales se han estado posicionando entre las preferencias de todo el mundo, puesto que son aplicaciones digitales que permiten a los usuarios interactuar en diferentes escenarios.

Una de las más destacadas es Instagram, que se ha convertido en una de las apps más utilizadas en el mundo, debido a que los usuarios pueden compartir un poco de su vida. Asimismo, permite estar al tanto de las novedades de los famosos.

En ese sentido, debido a que muchas personas comparten cosas íntimas en Instagram, la app cuenta con un compilado de funciones que buscan proteger la privacidad de las personas, como bloquear los mensajes privados o silenciar a las personas.

Cuando se silencia a un usuario, significa que ya no se podrá ver el contenido de esa persona; es decir, sus historias o publicaciones en el feed. No obstante, como no se trata de un bloqueo, aún se podrá ingresar al perfil de la persona silenciada.

Es importante señalar que la plataforma no envía una notificación si alguien te silencia. No existe una característica que permita saberlo. Sin embargo, gracias a la revista Semana, ahora existen métodos para descubrir esa información.

¿CÓMO SABER SI UN CONTACTO DE INSTAGRAM TE HA SILENCIADO?

Si tienes alguna sospecha de haber sido silenciado, puedes averiguarlo a través de la interacción de historias. Si la persona en cuestión era alguien constante en las interacciones, pero ahora no lo hace, puede ser una señal de que lo han silenciado. Este método puede ser corroborado si el usuario sigue mostrando actividad en la plataforma al seguir publicando su contenido.

Otra manera de comprobar que te han silenciado en Instagram, es por medio de la interacción con las publicaciones. Si la persona solía dar ‘Me gusta’ e incluso comentar, pero ya no lo hace, y además sigue mostrando actividad en la aplicación, probablemente el contenido no aparece en su feed, por lo que pudieron haberte silenciado.