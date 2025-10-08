La historia del Perú y el proceso que tuvo que superar para lograr su independencia, hoy puede evidenciarse mediante los equipos que posee el principal centro logístico y operativo de la Marina de Guerra del Perú (MGP). Actualmente, la posibilidad de visitar y recorrer gratuitamente la Base Naval del Callao, es tan concreta como real gracias a iniciativas que te permitirán conocer sus buques y submarinos en fecha puntual del décimo mes del año.

ESTO DEBES HACER PARA RECORRER GRATUITAMENTE LA BASE NAVAL DEL CALLAO

Transcurren los meses en 2025, y las grandes oportunidades de conocer instalaciones como las que alberga la Base Naval del Callao de la MGP, siguen llegando gracias a iniciativas que ahora se enmarcan en la conmemoración del propio aniversario institucional y homenaje rendido a Miguel Grau y el Combate de Angamos recordado cada mes de octubre.

Según la información compartida por redes sociales, las personas o familias enteras interesadas en visitar la sede ubicada en Contralmirante Mora, solo deben generar su registro, y desde el 22 de setiembre, haciendo ingreso a link donde se solicitan datos personales para reserva.

Este domingo 12 de octubre, la Base Naval del Callao abrirá sus puertas nuevamente para que familias peruanas conozcan los buques y submarinos que poseen, mientras disfrutan desde retretas hasta demostraciones caninas. (Fuente: Marina de Guerra)

Una vez realizada la inscripción, “se generará un código QR que llegará en a su correo en días siguientes, el cual deberán presentar obligatoriamente al ingresar”, remarca la MGP para una visita gratuita a la Base Naval del Callao programada para el domingo 12 de octubre.

A propósito de detalles adicionales que debes tomar en cuenta para observar sus buques y submarinos, y disfrutar de “demostraciones caninas, números artísticos, retretas y diversas exposiciones estáticas”, recuerda que debes llegar portando tu Documento Nacional de Identidad (DNI), tener el código de respuesta rápida recibido de manera digital o impreso, y que tanto niños como Personas Con Discapacidad (PCD), harán su ingreso con el acompañamiento de un adulto.

PUERTAS PARA INGRESAR A LA BASE NAVAL DEL CALLAO EL 12 DE OCTUBRE

Puerta Nº 1 (Av. Contralmirante Mora s/n)

Puerta Nº 7 (Av. Néstor Gambeta s/n)

ESTE PAÍS SUDAMERICANO CUENTA CON LA FLOTA MÁS GRANDE DE SUBMARINOS, SEGÚN GFP

La mayoría de gobiernos a nivel mundial poseen una estructura basada en la soberanía y defensa territorial que gracias a importante equipamiento y buques de guerra insignia, figuran en clasificaciones internacionales como la elaborada por Global Firepower (GFP) que evalúa capacidades militares de más de 100 países.

Tras publicación de ranking en 2024, la nación hoy gobernada por Lula da Silva resalta por ubicarse en el puesto 12 de las naciones consideradas como potencia militar, mientras que con respecto a la cantidad de submarinos figura en el Top 30 junto a Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros.

Considerando un puntaje de 0,1944 siendo 0,0000 la perfección máxima según GFP, la Marina de Brasil ocupa dicha ubicación en el listado de las fuerzas navales más importantes del mundo, mientras que sobre todo sus 4 submarinos, la potencian situándola en el vigésimo quinto lugar por delante de Chile y Perú.

De acuerdo a la información compartida por el portal especializado referido, el poderío marítimo que ejerce el país gobernado por Lula da Silva, comprende actualmente además de 6 fragatas, también 5 guerra de minas, 1 portahelicóptero, y 23 buques de patrullaje.