Chris Martín, vocalista de Coldplay, parece ser uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Eso se puede interpretar por la rapidez con la que sus entradas se han vendido en su gira internacional “Music of the Spheres World Tour” en la región. El cantante se caracteriza por cantar, eventualmente, melodías conocidas por el público, en español. En Colombia lo hizo con “la canción” de Bad Bunny y J Balvin. ¿Cómo se escuchó? Aquí te lo contamos.

Antes de ello, es importante recordar que Chris Martín de Coldplay recientemente visitó Perú, en donde las entradas se agotaron de manera extraordinaria, dejando un buen sabor en la banda inglesa, demostrando una vez más que su música traspasó las fronteras que en un inicio imaginaron juntos.

Ahora sí, a continuación, ¿cómo se escuchó “la canción” de Bad Bunny y J Balvin en la voz de Chris Martín de Coldplay? En esta nota te lo contamos y además te brindamos información importante que debes conocer sobre una de las bandas más populares y esperadas en Latinoamérica.

CÓMO SE ESCUCHÓ “LA CANCIÓN” DE BAD BUNNY Y J BALVIN EN LA VOZ DE CHRIS MARTÍN

En Colombia, este viernes 17 de septiembre se llevó a cabo la primera presentación de Coldplay en el país cafetero, donde también, al igual que en Perú, fue bien recibido. El concierto se realizó en el estadio El Campín, en Bogotá.

El cantante Chris Martin interpretó varios de sus temas, entre ellos, “Fix you”, “Yellow” o “Viva la Vida”, así como temas más nuevos como " My Universe”, “Higher power” o “Humankind”. Sin embargo, eso no fue todo, durante una parte del concierto, el líder de la banda británica, acompañado de su piano, tocó ‘La canción’, de J Balvin y Bad Bunny, generando gran reacción entre los asistentes.

Este es el video donde se puede ver cómo se escuchó “la canción” de Bad Bunny y J Balvin en la voz de Chris Martín de Coldplay.

Coldplay cantó ‘La Canción’ de Bad Bunny y J Balvin pic.twitter.com/DC6syQJUAd — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Coldplay canta ‘La Canción’ de @sanbenito 🐇 en su concierto de HOY en Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/rcw4DdXPhd — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 17, 2022

Luego de ello, pidió que todos apagaran su celular y disfruten por un minuto del espectáculo.

“Vamos a tener una gran fiesta locos (...) Nada electrónico, solo sus cuerpos, sus personalidades, sus corazones. Vamos a bailar y cantar juntos”, dijo y cantó dos veces esa canción, tras la cual aparecieron en las pantallas las imágenes del telescopio James Hubb.

QUIÉN ES CHRIS MARTIN

Christopher Anthony John Martin, más conocido como Chris Martin, es un cantante, músico, compositor, productor discográfico, activista social y filántropo británico. Es reconocido por ser fundador y vocalista principal de la banda británica Coldplay.

Chris Martin alcanzó la fama mundial con el lanzamiento del sencillo “Yellow” en el año 2000, una canción que también le valió a la banda su primera nominación al Premio Grammy por Mejor Canción de Rock. También obtuvieron aclamación de la crítica y varios elogios por sus álbumes subsiguientes, incluyendo A Rush of Blood to the Head y Viva la Vida, ganando un premio Brit por el primero y el premio Grammy por ambos.

Los seguidores más fervorosos de Chris Martin conocen la humildad que tiene este cantante con su público, ya que en más de una ocasión no le han importado los límites de seguridad y se ha acercado muy cerca a quienes lo admiran. Por ello también su participación como activista de diversas causas, entre ellas, la lucha contra el hambre del mundo.

Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay (@coldplay)

QUÉ ES COLDPLAY

Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996. La banda está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, los 2010, y en la actualidad.

Recientemente, Coldplay viene realizando una gira internacional llamada “Music of the Spheres World Tour” en donde varios países de Latinoamérica están incluidos y donde presenta sus temas más conocidos en conciertos que han sido reconocidos por varios de sus asistentes como “mágicos”.

Como banda, Coldplay ha vendido internacionalmente más de 100 millones de copias a lo largo de su carrera, además, tienen la tradición de dar 10 % de sus ingresos anuales como banda a organizaciones caritativas.