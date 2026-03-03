Con las Elecciones Presidenciales 2026 cada vez más cerca, miles de ciudadanos buscan conocer dónde les toca votar y si han sido designados como miembros de mesa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya habilitó su plataforma oficial para realizar esta consulta en línea de manera rápida y sencilla.

Aquí te explicamos paso a paso cómo consultar tu local de votación, cómo saber si eres miembro de mesa, cuáles son las multas vigentes y todo lo que necesitas saber para cumplir con tu deber cívico.

¿Cómo saber cuál es mi local de votación en las Elecciones 2026?

La ONPE ha puesto a disposición de los ciudadanos una página web oficial para consultar el local de votación y verificar si fueron elegidos como miembros de mesa. Solo sigue estos pasos:

Ingresa a la página web oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Una vez dentro, el sistema te pedirá tu número de DNI. Escríbelo correctamente. Haz clic en el botón “consultar”.

Automáticamente se abrirá una ventana con la siguiente información:

Tu local de votación

Tu número de mesa

Tu número de orden

Y si has sido designado como miembro de mesa

Te hacemos recordar que este proceso es gratuito y está disponible las 24 horas del día.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La misma plataforma de la ONPE te indicará si fuiste seleccionado como miembro de mesa titular o suplente. Recuerda que la elección de miembros de mesa se realiza por sorteo entre los ciudadanos hábiles para votar.

Si apareces como designado, deberás presentarte el día de la elección desde temprano para instalar la mesa de sufragio. Ser miembro de mesa es un deber cívico obligatorio, por lo que es importante revisar la plataforma con anticipación ya que corres el riesgo de sufrir una multa.

Desde qué hora estarán habilitadas las mesas para votar

Según el cronograma oficial de la ONPE, las mesas de votación estarán habilitadas desde las 7:00 a.m.

Los miembros de mesa deben presentarse incluso antes para instalar correctamente el material electoral y comenzar la jornada sin retrasos.

Es recomendable que los ciudadanos acudan temprano para evitar largas colas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

¿Hasta qué hora puedo ir a votar?

El horario oficial de votación será hasta las 5:00 p.m.

Si llegas antes de las 5:00 p.m. y estás en la fila, podrás emitir tu voto sin inconvenientes. Sin embargo, si llegas después de esa hora y no estás en cola, ya no podrás sufragar. Por eso se recomienda no dejar el voto para última hora.

Qué pasa si soy miembro de mesa y no voy

No presentarse como miembro de mesa tiene consecuencias económicas con multas ya impuestas.

Si fuiste designado y no cumples con tu función, deberás pagar una multa adicional a la multa electoral por no votar (en caso tampoco emitas tu voto).

La inasistencia injustificada puede generar una sanción económica significativa, por lo que es importante justificar tu ausencia en caso de fuerza mayor.

Multas actualizadas por la ONPE en las Elecciones Presidenciales 2026

Las multas electorales varían según el distrito donde resides, ya que están clasificadas por niveles.

Estas son las multas referenciales:

S/. 92 para distritos considerados no pobres.

S/. 46 para distritos pobres.

S/. 23 para distritos en pobreza extrema.

En el caso de los miembros de mesa que no asistan, la multa va a ser de S/. 275, dependiendo de la normativa vigente.

¿Cuánto me pagan si soy miembro de mesa?

La ONPE suele otorgar una compensación económica a los miembros de mesa por su participación en la jornada electoral.

El pago para estas elecciones será de S/. 165 por jornada electoral. En caso haya segunda vuelta, el monto se paga por cada fecha en la que participes.

El pago se realiza semanas después de la elección y la ONPE informa oportunamente el procedimiento para cobrarlo.

¿Qué debo llevar el día de la votación?

Para votar solo necesitas:

Tu DNI vigente o vencido (según las disposiciones oficiales).

No se permite votar con copia del DNI ni con denuncias por pérdida del documento. Tampoco es obligatorio llevar el carnet de vacunación ni otros documentos adicionales.

¿Qué pasa si no voto en las Elecciones 2026?

El voto en Perú es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 69 años. Si no votas y no justificas tu inasistencia, deberás pagar la multa correspondiente según tu distrito.

Además, mientras no pagues la multa, podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.

Los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a votar y no reciben multa.

¿Qué pasa si no pago las multas electorales?

Si no pagas tu multa por no votar o por no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones 2026, puedes enfrentar una serie de restricciones administrativas hasta regularizar tu situación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Aunque la deuda no implica cárcel ni antecedentes penales, sí puede limitar varios trámites importantes en tu vida diaria. Estas son las principales consecuencias:

1. No podrás realizar procesos judiciales o administrativos

Mientras tengas multas electorales pendientes, podrías encontrar restricciones para iniciar o continuar ciertos procedimientos en entidades del Estado, ya que muchas instituciones solicitan constancia de no adeudo electoral.

2. No podrás realizar actos notariales

Trámites ante notaría como poderes, compra-venta de inmuebles, legalizaciones u otros actos formales pueden verse limitados si no acreditas que estás al día con tus obligaciones electorales.

3. Estarás impedido de inscribirte en programas sociales

Algunos programas del Estado exigen no tener multas electorales pendientes para completar el proceso de inscripción o acceder a beneficios.

4. No podrás obtener brevete

Si deseas tramitar u obtener tu licencia de conducir, podrías tener inconvenientes si registras multas electorales sin pagar.

5. Podrías tener restricciones para salir del país

En determinados casos, si la multa se encuentra en proceso de cobranza coactiva, podría generarse una alerta que limite algunos trámites migratorios hasta regularizar la deuda.

6. No podrás realizar actos sobre tu estado civil

Trámites como matrimonio civil, divorcio, inscripción de hijos u otras gestiones ante registros públicos pueden verse afectados si no estás al día con tus obligaciones electorales.

7. No podrás ser nombrado funcionario público

Si aspiras a trabajar en el Estado o asumir un cargo público, es requisito no tener multas electorales pendientes.

Recuerda seguir todos estos consejos que te estamos dando para que puedas llevar un proceso electoral tranquilo a la espera de los resultados que se darán con el primes ‘Flash Electoral’ posiblemente a partir de las 4:00 p.m. de ese domingo.