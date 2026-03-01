La búsqueda de empleo se intensifica anualmente en Perú, y esto a fin de generar ingresos que pueden conseguirse habiendo certificado la realización de estudios universitarios y/o técnicos, por ejemplo. Es esto último lo que precisamente requiere la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con miras a Elecciones Generales 2026, y solicitándolo mediante gran convocatoria laboral a partir de la cual desde marzo 2026, requiere cubrir más de 7 mil vacantes a nivel nacional ofreciendo salario mensual ascendente a los S/2.500.
LA GRAN CONVOCATORIA LABORAL LANZADA POR LA ONPE EN MARZO 2026 Y OFRECIENDO SALARIO ASCENDENTE A LOS 2 MIL 500 SOLES
Entre el 26 y 27 de febrero, la ONPE hizo público el lanzamiento de convocatoria laboral a partir de la cual busca incorporar a más de 7 mil personas que cuenten con estudios universitarios y/o técnicos, y cumplan otros requisitos básicos pensando en la realización de Elecciones Generales 2026 programadas para el domingo 12 de abril.
A nivel nacional, la búsqueda de empleo logra intensificarse, y ahora gracias a dicho organismo electoral constitucional autónomo del Perú, teniendo la chance de convertirte en responsable de local de votación de ciudades como Bagua, Sullana, la propia Lima, Lambayeque, entre otras ubicadas a nivel nacional.
Con respecto a las vacantes requeridas, te compartimos a continuación el listado de zonas donde de manera presencial la ONPE mediante las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), requiere cubrir más de 7 mil plazas pensadas en el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026:
- San Juan de Lurigancho, 134 vacantes
- San Martín de Porres, 134 vacantes
- Cajamarca, 180 vacantes
- Huánuco, 138 vacantes
- Bagua, 123 vacantes
- Sullana, 124 vacantes
- Jaén, 117 vacantes
- Coronel Portillo, 117 vacantes
- Chanchamayo, 116 vacantes
- Santa, 116 vacantes
- Chota, 115 vacantes
- Ica, 112 vacantes
- Cerro Colorado, 108 vacantes
- Lambayeque, 104 vacantes
- La Esperanza, 104 vacantes
Si te interesa revisar contenido entorno a esta convocatoria laboral lanzada por parte de la ONPE, accede a link oficial, verifica si tu ciudad figura considerada para la búsqueda de responsable de local de votación, y asimismo confirma que cumples con experiencia laboral, entre otros de los siguientes requisitos entorno a perfil:
- Requisitos
- Estudios universitarios y/o técnicos a partir del segundo ciclo.
- Experiencia laboral
- Experiencia general mínima de 1 año en el sector público y/o privado.
- Capacitación
- Conocimiento en OFFICE a nivel usuario, y acreditado con constancia y/o Declaración Jurada (DJ) elaborada por el postulante.
- Disponibilidad inmediata para laborar en cualquier lugar del Perú.
LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN RESPONSABLE DE LOCAL DE VOTACIÓN, SEGÚN LA ONPE
- Dirigir a personal de la ODPE que figura asignado al local de votación en el cual se desarrollará la jornada electoral.
- Participar en las reuniones de reforzamiento y jornada de capacitación.
- Organizar y realizar el acondicionamiento y señalización de los ambientes del local de votación junto con los coordinadores de mesa.
- Coordinar con los representantes de la PNP y/o FF.AA. acerca del desarrollo de la jornada electoral, orden y seguridad del local de votación, entre otros.
- Trasladar desde el local de votación hasta la sede de la ODPE, las actas, cédulas y restos electorales.
¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO POSTULAR POR UNA DE LAS MÁS DE 7 MIL PLAZAS QUE LA ONPE REQUIERE CUBRIR DESDE MARZO 2026?
Ofreciéndote salario ascendente a los 2 mil 500 soles para laborar como responsable de local de votación en diversas regiones del país, la ONPE cumple con anunciar que a través de link compartido líneas arriba, tienes hasta las 11.59 p.m. del 1 de marzo para terminar postulando.
El miércoles 4 estarías empezando a trabajar para dicho organismo electoral, pero antes recuerda acceder a página donde tras llenar datos personales, debes haber cargado documentos del CV en formato PDF (formación, experiencia, capacitación y otros).
Una vez cumplidos estos sencillos pasos, la evaluación de documentación a cargo de la ONPE, definirá si te conviertes en un responsable de local de votación con miras a las Elecciones Generales 2026, y ganando 2 mil 500 soles por trabajo realizado hasta el 14 de abril.