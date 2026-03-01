La búsqueda de empleo se intensifica anualmente en Perú, y esto a fin de generar ingresos que pueden conseguirse habiendo certificado la realización de estudios universitarios y/o técnicos, por ejemplo. Es esto último lo que precisamente requiere la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con miras a Elecciones Generales 2026, y solicitándolo mediante gran convocatoria laboral a partir de la cual desde marzo 2026, requiere cubrir más de 7 mil vacantes a nivel nacional ofreciendo salario mensual ascendente a los S/2.500.

LA GRAN CONVOCATORIA LABORAL LANZADA POR LA ONPE EN MARZO 2026 Y OFRECIENDO SALARIO ASCENDENTE A LOS 2 MIL 500 SOLES

Entre el 26 y 27 de febrero, la ONPE hizo público el lanzamiento de convocatoria laboral a partir de la cual busca incorporar a más de 7 mil personas que cuenten con estudios universitarios y/o técnicos, y cumplan otros requisitos básicos pensando en la realización de Elecciones Generales 2026 programadas para el domingo 12 de abril.

A nivel nacional, la búsqueda de empleo logra intensificarse, y ahora gracias a dicho organismo electoral constitucional autónomo del Perú, teniendo la chance de convertirte en responsable de local de votación de ciudades como Bagua, Sullana, la propia Lima, Lambayeque, entre otras ubicadas a nivel nacional.

Con respecto a las vacantes requeridas, te compartimos a continuación el listado de zonas donde de manera presencial la ONPE mediante las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), requiere cubrir más de 7 mil plazas pensadas en el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026:

San Juan de Lurigancho, 134 vacantes

San Martín de Porres, 134 vacantes

Cajamarca, 180 vacantes

Huánuco, 138 vacantes

Bagua, 123 vacantes

Sullana, 124 vacantes

Jaén, 117 vacantes

Coronel Portillo, 117 vacantes

Chanchamayo, 116 vacantes

Santa, 116 vacantes

Chota, 115 vacantes

Ica, 112 vacantes

Cerro Colorado, 108 vacantes

Lambayeque, 104 vacantes

La Esperanza, 104 vacantes

Si te interesa revisar contenido entorno a esta convocatoria laboral lanzada por parte de la ONPE, accede a link oficial, verifica si tu ciudad figura considerada para la búsqueda de responsable de local de votación, y asimismo confirma que cumples con experiencia laboral, entre otros de los siguientes requisitos entorno a perfil:

Requisitos

- Estudios universitarios y/o técnicos a partir del segundo ciclo.

Experiencia laboral

- Experiencia general mínima de 1 año en el sector público y/o privado.

Capacitación

- Conocimiento en OFFICE a nivel usuario, y acreditado con constancia y/o Declaración Jurada (DJ) elaborada por el postulante.

Disponibilidad inmediata para laborar en cualquier lugar del Perú.

LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN RESPONSABLE DE LOCAL DE VOTACIÓN, SEGÚN LA ONPE

- Dirigir a personal de la ODPE que figura asignado al local de votación en el cual se desarrollará la jornada electoral.

- Participar en las reuniones de reforzamiento y jornada de capacitación.

- Organizar y realizar el acondicionamiento y señalización de los ambientes del local de votación junto con los coordinadores de mesa.

- Coordinar con los representantes de la PNP y/o FF.AA. acerca del desarrollo de la jornada electoral, orden y seguridad del local de votación, entre otros.

- Trasladar desde el local de votación hasta la sede de la ODPE, las actas, cédulas y restos electorales.

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO POSTULAR POR UNA DE LAS MÁS DE 7 MIL PLAZAS QUE LA ONPE REQUIERE CUBRIR DESDE MARZO 2026?

Ofreciéndote salario ascendente a los 2 mil 500 soles para laborar como responsable de local de votación en diversas regiones del país, la ONPE cumple con anunciar que a través de link compartido líneas arriba, tienes hasta las 11.59 p.m. del 1 de marzo para terminar postulando.

El miércoles 4 estarías empezando a trabajar para dicho organismo electoral, pero antes recuerda acceder a página donde tras llenar datos personales, debes haber cargado documentos del CV en formato PDF (formación, experiencia, capacitación y otros).

Una vez cumplidos estos sencillos pasos, la evaluación de documentación a cargo de la ONPE, definirá si te conviertes en un responsable de local de votación con miras a las Elecciones Generales 2026, y ganando 2 mil 500 soles por trabajo realizado hasta el 14 de abril.