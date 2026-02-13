¡Oportunidad laboral! El Minedu busca personal para 2026 ofreciendo salarios de hasta S/8 mil

Los peruanos que hayan egresado de carreras técnicas o universitarias puntuales, y cumplan con otros requisitos vinculados a su especialidad, tienen la gran oportunidad de participar en las convocatorias laborales lanzadas por parte del Ministerio de Educación (Minedu). Hacia febrero 2026, y bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), más de 100 plazas figuran habilitadas para postulación, y que puedas terminar formando parte de dependencias cuyo requerimiento de personal calificado llega a diversos rincones del Perú.

EL MINEDU BUSCA PERSONAL CALIFICADO MEDIANTE CONVOCATORIAS LABORALES LANZADAS EN FEBRERO 2026

El Minedu abrió nuevas y varias convocatorias laborales a mediados de febrero 2026, y con el objetivo de encontrar a los mejores talentos que ocupen un puesto laboral para trabajar en Colegios de Alto Rendimiento (COAR) sobre todo.

Diversas dependencias de dicha entidad gubernamental constituyen más de 100 vacantes cuya vigencia destaca por el requerimiento de los siguientes cargos en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, entre otros:

Psicólogos

Auxiliares

Asistentes Técnicos

Docentes

A continuación, repasaremos algunos de los Términos De Referencia (TDR) más destacados de las convocatorias online del Minedu, y a las que puedes postular si cumples ciertas condiciones:

CAS N° 0093

- COAR / 1 Auxiliar académico (La Libertad)

Formación Académica: Título universitario en Educación

Lugar de prestación del servicio: Carretera Panamericana Norte Km 508

Remuneración mensual: S/2 mil 500

CAS N° 0101

COAR / 1 Bibliotecólogo (Amazonas)

Formación Académica: Bachiller universitario en Administración y/o Bibliotecología y ciencias de la información y/o Ciencias de la comunicación y/o Ciencias de la información y/o Ciencias sociales y/o Educación

Lugar de prestación del servicio: Av. Blas Valera 479, Lamud

Remuneración mensual: S/4 mil

CAS N° 0106

COAR / 1 Docente para la enseñanza de la asignatura de artes visuales (Arequipa)

Formación Académica: Título universitario en Educación en la especialidad de artes plásticas y/o educación artística con mención en artes plásticas y/o artes visuales y/o Pintura y/o dibujo y/o grabado o escultura y/o bachiller en artes plásticas o visuales

Lugar de prestación del servicio: Calle Teodoro Valcárcel 300, Paucarpata

Remuneración mensual: S/4 mil 500

Si te interesa participar en alguna de las convocatorias CAS mencionadas o quieres revisar el contenido de los demás TDR, accede a plataforma oficial del Minedu para visualizar el resto de procesos laborales vigentes, y postular en línea al puesto que se adecúe a tu perfil.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN EN LÍNEA PARA PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS CAS DEL MINEDU

Las más de 100 convocatorias laborales vigentes del Minedu cuentan con el mismo periodo de publicación en la web, y también el mismo plazo de inicio y final habilitado para que las personas interesadas tras revisión de cada requisito, puedan iniciar sesión y postular directamente.

Entre el 18 y las 11.59 p.m. del 19 de febrero 2026, los profesionales de diversas carreras tendrán acceso virtual a la plataforma estatal del sector de educación con la finalidad de completar el formulación web que incluye datos personales, formación académica, conocimientos, y experiencia laboral.

Para comenzar con el proceso en línea, hay que iniciar sesión en Convocatorias CAS - Minedu colocando número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y contraseña, o en su defecto terminar creando usuario nuevo.

Tras llenar la información requerida y responder preguntas vinculadas a los anexos de la postulación, la persona que se encuentra realizando el trámite debe firmar electrónicamente cada una de las declaraciones juradas, carta de presentación, entre otros documentos cuya evaluación estará a cargo del Minedu teniendo en cuenta que toda respuesta estará siendo enviada al correo electrónico.