Las Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a sus próximas autoridades nacionales: presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. De esta manera, a pocos días de desarrollarse esta jornada histórica para el país, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma que permite verificar el local de votación y otra información relevante. No obstante, desde la entidad pública advierten que quienes no acudan a sufragar serán sujetos a severas sanciones económicas, las cuales podrían afectar diversos trámites administrativos en el futuro. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026 EN PERÚ?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer su local de votación, dirección exacta, número de mesa y de orden, entre otros detalles importantes a través de este LINK con solo digitar el DNI. Eso no es todo, también mostrará si fueron seleccionados como miembros de mesa para esta contienda electoral.

@onpe_oficial 📺 ♬ sonido original - La ONPE #ONPETV | Novedades rumbo a las Elecciones Generales 2026 🌐 Habilitamos la web para consultar el local de votación y la lista definitiva de miembros de mesa. 📄 Realizamos controles de calidad de los documentos electorales que se usarán en las elecciones del 12 de abril. 📚 Oficinas descentralizadas de la ONPE reciben materiales para la capacitación de los actores electorales. 📢 Continuamos la difusión de las elecciones generales con asociaciones de jóvenes y adultos mayores. ▶️ Mantente informado sobre el proceso electoral. #EG2026

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE habilitó una página web (ENLACE) que permite conocer con el documento de identidad si fueron sancionados.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?

Las sanciones por no acudir a votar o incumplir la función de miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026, conlleva a la imposición de una multa electoral, conforme comparte América TV, y son: