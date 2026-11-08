Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, una de las actividades más esperadas será la “Vigilia de los jóvenes”, un encuentro de oración, música y diálogo que el pontífice compartirá con miles de personas en el Estadio Nacional. Ante ello, el Arzobispado de Lima informó sobre la disponibilidad de entradas gratuitas para este evento, que congregará a numerosos fieles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS ENTRADAS GRATUITAS PARA LA “VIGILIA DE LOS JÓVENES” CON EL PAPA LEÓN XIV?

De acuerdo con su agenda apostólica, el papa León XIV participará este jueves 12 de noviembre en una vigilia junto a jóvenes de entre 16 y 35 años provenientes de distintas partes del país, en el Estadio Nacional. Más que un discurso, el encuentro será un espacio de diálogo en el que el pontífice buscará escuchar sus inquietudes, dudas y esperanzas, además de fortalecer su fe y confianza en el futuro. Ante ello, el secretario general de la visita papal, el padre Juan Bytton, anunció que las entradas gratuitas y nominativas estarán disponibles a través de Teleticket desde este lunes 9 de noviembre, hasta completar el aforo máximo de 52 000 asistentes.

Asimismo, el sacerdote recordó a los interesados en asistir a la actividad religiosa que los tiques serán intransferibles, por lo que, al momento de ingresar deberán mostrar su pase (físico o digital) y documento de identidad. En el caso de los menores de 16 y 17 años, deberán presentar una declaración jurada proporcionada por la plataforma, en la que se confirme que asistirán acompañados de un familiar. Además, indicó que las puertas del estadio se abrirán a las 11:00 a. m., mientras que la vigilia de oración junto al papa comenzará a las 6:00 p. m., conforme comparte Andina.

¿SE PUEDEN TRANSFERIR LAS ENTRADAS A OTRA PERSONA SI NO PUEDES ASISTIR A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV participará en una vigilia de oración junto a miles de jóvenes de entre 16 y 35 años, que se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Nacional. Asimismo, el lunes 16 presidirá la Santa Misa de clausura, programada para las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Según los organizadores, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, que podrán obtener a través de las plataformas Teleticket y Ticketmaster.

Sin embargo, quienes no puedan asistir a alguna de estas actividades por diversos motivos no podrán ceder su entrada a un familiar o ser querido, ya que los boletos son intransferibles y están vinculados a los datos personales registrados previamente por cada asistente, según informó el Arzobispado de Lima. Inclusive, indicaron que será indispensable presentar el documento de identidad en la puerta del recinto el día del evento, garantizando que el acceso sea gratuito.