5 claves para elegir los productos escolares ideales para todo el año

El regreso a clases marca el inicio de una rutina para niños y adolescentes, donde el calzado y los accesorios escolares cumplen un rol clave de sus rutinas. Además de organizar el presupuesto familiar, es importante que los padres se fijen en características concretas como materiales, resistencia y funcionalidad. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, los peruanos gastan entre 200 y 300 soles en útiles escolares por estudiante, por lo que elegir bien desde el inicio resulta fundamental.

En ese contexto, Footloose comparte cinco recomendaciones enfocadas en el producto, pensadas para acompañar el ritmo real del año escolar:

1. Calzado con plantillas diseñadas para el uso prolongado: Los niños pasan varias horas caminando, corriendo y permaneciendo de pie. Por ello, es clave optar por zapatos y zapatillas con plantillas amortiguadas y flexibles, que absorban el impacto y brinden comodidad durante toda la jornada escolar.

2. Materiales resistentes para el ritmo escolar: El uso diario exige productos duraderos. El calzado fabricado con materiales flexibles y con refuerzos en zonas de mayor desgaste, como la punta y el talón, ayuda a prolongar su vida útil por más tiempo.

3. Suelas ligeras y antideslizantes: Una suela liviana facilita el movimiento y reduce la fatiga, mientras que los materiales antideslizantes aportan mayor estabilidad y seguridad en patios, escaleras y superficies lisas del colegio.

4. Fácil puesta para la rutina diaria: Modelos con velcro o bandas elásticas pensados para que los más pequeños usen el calzado con facilidad, fomentando su autonomía y haciendo más ágiles las mañanas antes de salir de casa.

5. Accesorios funcionales para el día a día: Mochilas, loncheras y cartucheras deben ser ligeras, resistentes y contar con compartimentos que faciliten el orden. Un diseño funcional ayuda a distribuir mejor el peso y acompaña cómodamente la jornada escolar. “Elegir productos pensados para el uso diario marca una diferencia real en la comodidad y el desempeño de los niños a lo largo del año escolar”, señala Lucía Chávez, product manager de la categoría Infantil en Footloose.

¿En qué debes fijarte al elegir calzado y accesorios escolares?

Plantillas amortiguadas y flexibles, adecuadas para uso prolongado.

Refuerzos en punta y talón, zonas de mayor desgaste.

Suelas ligeras y antideslizantes para mayor estabilidad.

Fácil puesta como velcro o bandas elásticas.

Mochilas y loncheras ligeras, resistentes y con compartimentos funcionales.

Elegir bien los productos escolares no solo impacta en el presupuesto familiar, sino también en la experiencia diaria de los niños dentro y fuera del aula. Apostar por materiales adecuados y diseños funcionales permite que el regreso a clases sea más cómodo, seguro y duradero.

SOBRE EL AUTOR