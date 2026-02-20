Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Es importante que los padres se fijen en características concretas como materiales, resistencia y funcionalidad del calzado escolar | Foto: Especial para El Comercio
Es importante que los padres se fijen en características concretas como materiales, resistencia y funcionalidad del calzado escolar | Foto: Especial para El Comercio
Por Redacción EC

El regreso a clases marca el inicio de una rutina para niños y adolescentes, donde el calzado y los accesorios escolares cumplen un rol clave de sus rutinas. Además de organizar el presupuesto familiar, es importante que los padres se fijen en características concretas como materiales, resistencia y funcionalidad. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, los peruanos gastan entre 200 y 300 soles en útiles escolares por estudiante, por lo que elegir bien desde el inicio resulta fundamental.

5 claves para elegir los productos escolares ideales para todo el año
Cual

5 claves para elegir los productos escolares ideales para todo el año

20 Cábalas del Año Nuevo Chino 2026: guía para la suerte y la prosperidad
Cual

20 Cábalas del Año Nuevo Chino 2026: guía para la suerte y la prosperidad

Año Nuevo Chino 2026: cómo saber cuáles son los colores de la suerte
Cual

Año Nuevo Chino 2026: cómo saber cuáles son los colores de la suerte

Por esta razón este 17 de febrero 2026 será día no laborable en el Perú
Cual

Por esta razón este 17 de febrero 2026 será día no laborable en el Perú