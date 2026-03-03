El inicio de marzo 2026 representa para muchos estudiantes el comienzo del Año Escolar, período en el que tanto los colegios públicos como privados abrirán sus puertas para dar inicio a la jornada académica. Según el Ministerio de Educación (Minedu), son más de 6.2 millones de alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria que regresarán a las aulas para el presente periodo. En ese sentido, es habitual que muchos menores experimenten nerviosismo o ansiedad, ya sea por un cambio significativo o por enfrentarse a un entorno desconocido. Por ello, desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) brindaron una serie de recomendaciones para que los pequeños del hogar eviten sufrir este tipo de sensaciones en su primer día de clases. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO EVITAR QUE LOS NIÑOS EXPERIMENTEN ANSIEDAD EN SU PRIMER DÍA DE CLASES?

La especialista del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, Fiorella Rázuri, indicó, en una entrevista para la Agencia Andina, que es normal que los niños experimenten sensaciones de miedo, nerviosismo o inseguridad en el primer día de clases, debido a que se enfrentan a situaciones nuevas o ingresan a un entorno distinto. De esta manera, de acuerdo con la psicóloga, es indispensable que los padres de familia estén presentes durante este proceso de adaptación por aproximadamente dos semanas y les brinden seguridad, asegurándoles que regresarán a recogerlos del colegio, a fin de fortalecer su confianza.

Eso no es todo, Rázuri explicó también que los padres deben estar atentos a posibles cambios en el sueño de los menores, episodios de irritabilidad o enfermedades recurrentes sin causa aparente para evitar asistir al colegio, ya que estas señales podrían indicar que ellos no se sienten a gusto en la escuela y requieren probablemente una evaluación psicológica. Además, señala que es preferible que se entable una conversación sencilla y clara con el niño para explicarle sobre su nueva rutina diaria. Entre las otras sugerencias, la especialista de EsSalud recomienda llevar al estudiante a la institución educativa días antes del inicio de clases, a fin de que se vaya familiarizando con el entorno.

“Se trata de una experiencia distinta. Los niños aún no están habituados a la dinámica escolar y ello puede generarles ansiedad; sin embargo, la forma en que los padres manejan la situación es determinante. En los primeros días de clases pueden manifestarse a través de llanto, actitudes de temor o evasión; no obstante, si estas conductas se prolongan por varias semanas, podría tratarse de una señal de alerta de ansiedad que requiere atención. Si los padres se demoran en despedirse o están muy preocupados en que todo esté bien, el niño recibe esa ansiedad y angustia por parte de los padres. Aceptar que el niño está creciendo es poder también darles el espacio a ellos y soltarlos”, dijo para la Agencia Andina.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR EL TOTAL DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN EL INDECOPI?

En dialogo para un medio local, la representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Rosa Morán, explicó que, basándose en la guía ‘Checa tu Cole’ de Indecopi, los colegios a nivel nacional se encuentran prohibidos de solicitar el total de los útiles escolares durante los primeros días de clases, por lo que se deben considerar fechas establecidas para la entrega de estos materiales, de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las clases. Eso no es todo, en el caso de los libros, indispensables para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, la especialista indicó que no es obligatorio que sean nuevos.

En cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia podrán comprarlo en cualquier establecimiento de su elección. “Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear, sin embargo para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.