Por Redacción EC

El inicio de marzo 2026 representa para muchos estudiantes el comienzo del Año Escolar, período en el que tanto los colegios públicos como privados abrirán sus puertas para dar inicio a la jornada académica. Según el Ministerio de Educación (Minedu), son más de 6.2 millones de alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria que regresarán a las aulas para el presente periodo. En ese sentido, es habitual que muchos menores experimenten nerviosismo o ansiedad, ya sea por un cambio significativo o por enfrentarse a un entorno desconocido. Por ello, desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) brindaron una serie de recomendaciones para que los pequeños del hogar eviten sufrir este tipo de sensaciones en su primer día de clases. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.