Por lo general, algunas personas suelen experimentar un agotamiento físico y mental constante, siendo el estrés, los problemas de salud o el exceso de trabajo algunas de las principales causas. De esta manera, con el objetivo de combatir el cansancio extremo, la falta de motivación y la dificultad para concentrarse, especialistas resaltan la importancia de consumir ciertas vitaminas para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano. Inclusive, entre los principales objetivos que tiene este nutriente, y que se puede encontrar en diversos alimentos, es ayudar a proteger el cerebro frente al deterioro cognitivo, a reducir niveles de homocisteína en la sangre y más. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ VITAMINA AYUDA A DESCANSAR MEJOR?

De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos, la vitamina B12 contribuye a un adecuado rendimiento cognitivo y a una salud neurológica estable, aspectos indispensables para prevenir el cansancio físico y mental. Y es que, estos estudios señalan que dicho nutriente cumple un papel fundamental en la regulación del ritmo circadiano, reloj biológico que gobierna los ciclos de sueño y vigilia del organismo. Es decir, esta hormona ayuda al organismo a descansar de una manera adecuada, por lo que, lograr que se llegue a ese estado, según expertos, es recomendable consumirlo por las noches.

Así, el NIH menciona que la Vitamina B12 incide directamente en la calidad del descanso y en los procesos de recuperación de energía. De hecho, en cuanto a la melatonina, este requiere del nutriente para ejercer su acción en el sistema nervioso, por lo que al tener un nivel apropiado de este elemento en la sangre contribuye a activar el proceso del sueño y hasta reducir las interrupciones durante la madrugada. De esta manera, el descanso se vuelve más profundo y el organismo logra completar con mayor eficiencia sus procesos de reparación y recuperación para tener un mejor desempeño a lo largo del día, conforme comparte La Nación.

¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA CONSUMIR LA VITAMINA B12?

A pesar de que no exista una hora “ideal” para consumir la vitamina B12, según la Unión Vegetariana Española (UVE) recomienda, en primer lugar, obtenerla mediante suplementos, en lugar de a través de lácteos, huevos o alimentos fortificados. Esto se debe a que dichos alimentos no siempre cubren las necesidades diarias cuando se consumen en cantidades habituales.

Por consiguiente, esta entidad sugiere principalmente tomar estos nutrientes en ayunas, ya que tiene como finalidad aprovechar su máxima absorción, pero tampoco habría ningún problema si se consume durante el día junto a las comidas. Asimismo, sí advierten a las personas consultar primero con un médico especializado para que pueda realizar un diagnóstico personalizado y entregue todas las necesidades de cada paciente.

En cuanto al consumo de vitamina B12, se recomienda que hombres y mujeres a partir de los 14 años ingieran diariamente 2,4 microgramos (mcg). En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis sugerida es de 2,6 mcg al día, y durante la lactancia, de 2,8 mcg. El nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés) corresponde a la cantidad máxima diaria que probablemente no cause efectos adversos en la mayoría de las personas.