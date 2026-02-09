Especialistas recomiendan tomar a esta hora la Vitamina B12 para lograr una mejor absorción

Generalmente, las vitaminas son fundamentales para la vida, ya que son las encargadas de producir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta al consumirlas, aunque tendría que depender, sobre todo, de cómo es nuestra dieta diaria y de qué grupo de macronutrientes se compone nuestra alimentación. En ese contexto, la vitamina B12 se erige como uno de los nutrientes más esenciales que ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro y en la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, consumirlas en sus diversas presentaciones (comprimidos, cápsulas, gotas, inyecciones o pastillas sublinguales) ha generado un sinfín de debates sobre cuál es la hora adecuada para hacerlo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA TOMAR LA VITAMINA B12, SEGÚN ESPECIALISTAS?

A pesar de que no exista una hora “ideal” para consumir la vitamina B12, según la Unión Vegetariana Española (UVE) recomienda, en primer lugar, obtenerla mediante suplementos, en lugar de a través de lácteos, huevos o alimentos fortificados. Esto se debe a que dichos alimentos no siempre cubren las necesidades diarias cuando se consumen en cantidades habituales.

Por consiguiente, esta entidad sugiere principalmente tomar estos nutrientes en ayunas, ya que tiene como finalidad aprovechar su máxima absorción, pero tampoco habría ningún problema si se consume durante el día junto a las comidas. Asimismo, sí advierten a las personas consultar primero con un médico especializado para que pueda realizar un diagnóstico personalizado y entregue todas las necesidades de cada paciente.

La vitamina B12 es una de las vitaminas más importantes para el cuerpo, debido a sus muchas funciones: • Ayuda a producir glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo tu cuerpo. • Protege los nervios y evita que se dañen. • Es necesaria para que tus células se reproduzcan bien. • Ayuda a transformar lo que comes en energía. • Ayuda a formar sustancias que regulan tu estado de ánimo y tu mente. • Mejora la memoria, la concentración y la claridad mental. • Apoya las defensas del cuerpo contra enfermedades. La mejor fuente de esta vitamina son los alimentos como carnes de calidad, mariscos o huevos. Aunque los suplementos también son una gran herramienta (y a veces necesarios).

En cuanto al consumo de vitamina B12, se recomienda que hombres y mujeres a partir de los 14 años ingieran diariamente 2,4 microgramos (mcg). En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis sugerida es de 2,6 mcg al día, y durante la lactancia, de 2,8 mcg. El nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés) corresponde a la cantidad máxima diaria que probablemente no cause efectos adversos en la mayoría de las personas.

¿QUÉ VITAMINA AYUDA A TENER UN BUEN DESCANSO?

De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos, la vitamina B12 contribuye a un adecuado rendimiento cognitivo y a una salud neurológica estable, aspectos indispensables para prevenir el cansancio físico y mental. Y es que, estos estudios señalan que dicho nutriente cumple un papel fundamental en la regulación del ritmo circadiano, reloj biológico que gobierna los ciclos de sueño y vigilia del organismo. Es decir, esta hormona ayuda al organismo a descansar de una manera adecuada, por lo que, lograr que se llegue a ese estado, según expertos, es recomendable consumirlo por las noches.

Así, el NIH menciona que la Vitamina B12 incide directamente en la calidad del descanso y en los procesos de recuperación de energía. De hecho, en cuanto a la melatonina, este requiere del nutriente para ejercer su acción en el sistema nervioso, por lo que al tener un nivel apropiado de este elemento en la sangre contribuye a activar el proceso del sueño y hasta reducir las interrupciones durante la madrugada. De esta manera, el descanso se vuelve más profundo y el organismo logra completar con mayor eficiencia sus procesos de reparación y recuperación para tener un mejor desempeño a lo largo del día, conforme comparte La Nación.