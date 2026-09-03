La vitamina D cumple diversas funciones importantes dentro del organismo y, aunque una de sus principales fuentes es la exposición a la luz solar, también puede encontrarse en determinados alimentos. Entre ellos aparecen algunos frutos secos que pueden formar parte de una alimentación orientada a cubrir las necesidades nutricionales. Este micronutriente interviene en procesos relacionados con el aprovechamiento del calcio y el mantenimiento de una adecuada salud ósea, además de participar en el funcionamiento de las defensas, los músculos y el cerebro. Por esta razón, conocer qué alimentos contienen este compuesto puede ser de utilidad para quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, no todos los frutos secos presentan el mismo aporte nutricional. A continuación, repasamos cuáles pueden contribuir en mayor medida al consumo de vitamina D.

¿QUÉ FRUTOS SECOS DEBES COMER PARA CONSUMIR VITAMINA D?

La vitamina D, un nutriente esencial para el cuerpo, no se encuentra de manera natural en muchos alimentos, pero es posible obtenerla de ciertos frutos secos. Entre ellos, las almendras son una opción destacada, ya que además de vitamina D, ofrecen vitamina E, proteínas, grasas saludables y minerales como el magnesio, que es vital para diversas funciones corporales.

Otra excelente opción son las nueces de Brasil, que no solo aportan vitamina D, sino también selenio, conocido por sus propiedades antioxidantes. Estos frutos secos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud general.

Por otro lado, las semillas de girasol son ricas en vitamina D y calcio, lo que las convierte en una opción ideal para la salud ósea. Además, contienen grasas saludables que favorecen el bienestar cardiovascular. En esta línea, también debemos mencionar a las semillas de lino, que, aunque contienen menos vitamina D, son una buena fuente de omega-3, que es esencial para mantener la salud del corazón.

Para aprovechar al máximo los beneficios de estos frutos secos, es recomendable consumir versiones no procesadas y combinarlas con otros alimentos ricos en nutrientes, como ensaladas o yogures. De este modo, se puede asegurar un aporte adecuado de vitamina D, según informa Infobae.

¿EN QUÉ OTROS ALIMENTOS SE PUEDE ENCONTRAR VITAMINA D?

Después de la absorción de calcio, el consumo de vitamina D mejora la salud de los huesos, aunque algunas personas pueden obtenerla expuesta directamente al sol, el cuerpo humano requiere una alta dosis de pescados grasos como atún, salmón y caballa en su dieta diaria. El hígado de res, el queso y las yemas de los huevos, así como los champiñones (hongos) que se pueden comprar en supermercados preferiblemente porque han sido expuestos a la luz ultravioleta, son otros alimentos que contienen esta sustancia liposoluble que evita la debilitación de los huesos.

Otros productos ricos en vitamina D que debes tener en cuenta en tu dieta y nutrición diaria para que tu cuerpo funcione correctamente son los cereales, las bebidas de soya, el jugo de naranja, el yogurt y la mantequilla.

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