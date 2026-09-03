Por Redacción EC

La vitamina D cumple diversas funciones importantes dentro del organismo y, aunque una de sus principales fuentes es la exposición a la luz solar, también puede encontrarse en determinados alimentos. Entre ellos aparecen algunos frutos secos que pueden formar parte de una alimentación orientada a cubrir las necesidades nutricionales. Este micronutriente interviene en procesos relacionados con el aprovechamiento del calcio y el mantenimiento de una adecuada salud ósea, además de participar en el funcionamiento de las defensas, los músculos y el cerebro. Por esta razón, conocer qué alimentos contienen este compuesto puede ser de utilidad para quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, no todos los frutos secos presentan el mismo aporte nutricional. A continuación, repasamos cuáles pueden contribuir en mayor medida al consumo de vitamina D.

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