El cuerpo humano requiere de nutrientes para mantener su funcionamiento y estar saludable, siendo hasta 6 aquellos que podemos encontrar en frutos secos recomendados por especialistas. Al respecto, hoy resaltaremos las propiedades de uno en particular que según especialistas, elimina grasa visceral y también protege la salud del corazón si llegas a incluirlo de manera correcta dentro de conformación de dieta diaria.

Nuestra rutina como seres humanos, actualmente debe estar compuesta por una buena alimentación, y ante ello resulta primordial que podamos añadir la propia ingesta de snacks caracterizados por los beneficios aportados con la finalidad de regular el ritmo cardiaco, prevenir diabetes, entre otros importantes privilegios.

Con relación al fruto seco al cual vamos a referirnos, te contamos que se trata de la almendra cuyos valores nutricionales revelan riqueza en cuanto a magnesio, vitamina E y fibra se refiere, y permiten reducir la grasa visceral calificada como perjudicial para la salud.

Según lo refiere el EatingWell en base a diversos estudios, hoy el consumo de almendras te brinda grandes beneficios, y entre ellos la reducción de grasa visceral es uno de los más destacados. (Fuente: iStock) / dimid_86

Al respecto, un artículo compartido por EatingWell, hoy remarca la importancia de que podamos consumirla incluyéndola en dieta diaria, y así beneficiarnos mediante la pérdida de peso, y algunos de los siguientes otros motivos:

Si comes 23 almendras, estarías obteniendo 4 gramos, “o el 14 % de tu ingesta diaria recomendada”, e ideal para reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiacas, diabetes, hipertensión, y obesidad .

. Disminución de arrugas

Si comes almendras durante al menos 3 semanas, puedes terminar reduciendo significativamente tu colesterol total y el LDL “malo”, pero también el HDL “bueno”.

Ya que nos referimos a frutos secos puntuales, resulta importante también destacar al pistacho como aquella drupa monosperma rica en aceite perteneciente a la familia Anacardiaceae, que de acuerdo a información compartida por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), contiene “ácidos grasos insaturados, ácidos grasos monoinsaturados, fibra, calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo, hierro, tiamina, vitamina E y folatos” ideales para la reducción de la presión arterial.

Como snack saludable y muy calórico junto a otros de similares características, te contamos además que no solo mejora la salud cardiovascular y regula niveles de azúcar en la sangre, sino también gracias a sus nutrientes, contribuye a la función psicológica normal y protección de las células frente al daño oxidativo.

“La variedad Kerman es la preferida por los consumidores, productores y procesadores, debido a su excelente calidad y rendimiento”, refiere también la FEN haciendo hincapié en que 53 gramos por cada 100 con cáscara, representa la porción comestible del pistacho sugerida diariamente.