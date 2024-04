‘Abracadabra’ es una de esas curiosas palabras que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas y que asociamos con un significado en particular, pero no sabemos por qué es que se dice así y cuál es el origen de ella. A pesar de no ser una palabras que se use y escuche todos los días, está bastante arraigada en un contexto mágico, por lo que la historia detrás de la misma también se encuentra envuelta en bastante misterio.

¿Qué significa ‘Abracadabra’ y cómo surgió el uso de la palabra?

Una persona curiosa bien puede encontrar ‘Abracadabra’ en el Diccionario de la Real Academia Española. La RAE la cataloga como una “palabra cabalística a la que se atribuyen efectos mágicos”. Sin embargo, esta descripción por sí mismo no nos dice nada sobre el significado de la palabra y, mucho menos, sobre su origen.

Esto se debe a que, en realidad, su propio surgimiento es todo un misterio en la actualidad. Ya desde 1884 la primera edición del Diccionario Inglés de Oxford contenía a la palabra entre sus páginas, señalando su origen como desconocido. Eso sí, existen muchas teorías, unas más aceptadas que otras, sobre la historia que dio lugar a su uso y popularidad.

Por ejemplo, su primer uso conocido se encuentra registrado en el libro De Medicina Praecepta Saluberrima del siglo III. Entonces, ‘Abracadabra’ se utilizaba para cosas mundanas, como espantar demonios, enfermedades y hasta la misma muerte. “La palabra nunca ha sido traducida al latín, ya sea porque la naturaleza del idioma no lo permite o porque los padres, creyendo que hacerlo sería perjudicial para sus hijos, no han querido darle un nombre” escribe Sereno Sammónico, sabio médico romano y autor del libro en cuestión.

En su texto explica un método para curar la ‘hermitritaion’, hoy conocida como malaria. El método consistía en escribir ABRACADABRA en una hoja de papiro y seguir escribiendo debajo la misma palabra, pero quitando la letra final hasta que quede solo la inicial como el extremo estrecho de un cono.

Cabe mencionar que también hay registros de la palabra en otras culturas y lugares del mundo. Se la encuentra grabada en algunas de las Piedras de Abraxas de Alejandría, por ejemplo, o en El árbol del conocimiento, un códice escrito en Italia alrededor del siglo XVI.

¿Cuál es el uso moderno de la palabra?

Actualmente, es de conocimiento de todos que ‘Abracadabra’ está fuertemente relacionado a lo mágico. Todos la hemos escuchado antes de que algún mago realice alguno de sus trucos e incluso se ha instaurado en la cultura popular, aunque con algunas modificaciones. Muestra de ello es el popular hechizo ‘Avada Kedavra’ en la franquicia de Harry Potter.

Esto podría deberse a otra teoría sobre su origen, que dice que proviene de la frase hebreo-aramea ‘avra gavra’, que fue lo que dijo Dios en el sexto día de la creación, según el Antiguo Testamento. La frase significa ‘Crearé al hombre’ y de ahí que ahora la palabra se relacione con el hecho de crear algo o que se utilice cuando algo impresionante e inesperado está apunto de ocurrir.