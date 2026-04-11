La calidad del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones ambientales del planeta, especialmente en un contexto donde la contaminación continúa afectando a millones de personas en distintas regiones. Los informes más recientes advierten que la mayoría de países no logra cumplir con los estándares internacionales, lo que refleja un desafío global en materia de salud pública y sostenibilidad. En este escenario complejo, un país de América Latina ha conseguido marcar la diferencia al ubicarse entre las pocas naciones que sí cumplen con los límites de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Este logro no solo resalta a nivel regional, sino que también lo posiciona como un ejemplo frente a un problema que sigue en aumento en gran parte del mundo. A continuación, descubre cuál es el país latino que ha logrado sobresalir por la calidad de su aire.

¿QUÉ PAÍS LATINO DESTACA POR SU AIRE LIMPIO?

El único país de América Latina que figura dentro del grupo de naciones con aire limpio es Panamá. Según el informe elaborado por la empresa suiza IQAir, este país cumple con los niveles recomendados de partículas finas, conocidas como PM2,5, consideradas altamente perjudiciales para la salud. Este resultado lo posiciona como el único representante soberano de la región en alcanzar este estándar internacional, según informa La República.

Panamá.

¿QUÉ OTROS PAÍSES LOGRARON CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES?

Además de Panamá, el informe identifica a otros territorios y países que destacan por su aire limpio:

Polinesia Francesa

Barbados

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Bermudas

Australia

Islandia

También aparecen otros territorios como Nueva Caledonia y Reunión, así como Andorra, Granada y Estonia. Incluso Puerto Rico es incluido, aunque no es un país independiente.

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN GLOBAL SEGÚN IQAIR?

La investigación, que incluyó el monitoreo de 9.446 ciudades, arroja conclusiones desalentadoras para la salud pública. Únicamente el 14% de los centros urbanos estudiados presentan una concentración de partículas finas (PM2,5) que no exceda los márgenes peligrosos. Esta situación implica que la mayor parte de la humanidad habita en entornos donde el aire representa una amenaza constante para el bienestar cardiovascular y de los pulmones.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES Y CIUDADES MÁS CONTAMINADOS?

La crisis de toxicidad en el aire se concentra con mayor severidad en los continentes de Asia y África. De acuerdo con el informe, las naciones que presentan las atmósferas más saturadas de partículas dañinas son las siguientes:

Pakistán

Bangladesh

Tayikistán

Chad

República Democrática del Congo

A nivel urbano, la situación es alarmante en el sur de Asia. La ciudad que ostenta el título de la más contaminada de todo el planeta es Loni, situada en la India. A esta le siguen muy de cerca otras urbes con indicadores críticos:

Jotán (China)

Byrnihat (India)

Delhi (India)

Faisalabad (Pakistán)

¿CÓMO INFLUYEN LOS INCENDIOS Y EL CLIMA EN ESTOS RESULTADOS?

La calidad del oxígeno que respiramos no es estática y se ve gravemente alterada por fenómenos naturales potenciados por el calentamiento global. Por ejemplo, los masivos fuegos forestales en Canadá degradaron la atmósfera no solo localmente, sino que desplazaron nubes contaminantes hacia otras zonas geográficas. El estudio enfatiza que, sin una recolección de datos precisa y una administración ambiental eficiente, será sumamente complejo será difícil revertir esta problemática ambiental.

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