El regreso de Milett Figueroa a la televisión argentina estuvo marcado por un momento incómodo. Durante su debut como jurado en el programa “Cantando 2024″, un comentario desafortunado de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli, opacó lo que prometía ser un gran momento para la modelo peruana, quien no pudo evitar sentirse incómoda. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUE EL COMENTARIO DE MARCELO TINELLI QUE INCOMODÓ A MILETT FIGUEROA?

El incidente ocurrió durante la presentación oficial del jurado de la nueva temporada de “Cantando 2024″, donde Milett Figueroa ejercerá como una de los jueces.

En este contexto, el conductor Martín Salwe señaló que la peruana merecía su puesto como jueza debido a que “es revelación”. Esta intervención fue refutada por Marcelo Tinelli, lanzando un desafortunado comentario que nadie veía venir. “Tampoco digas cosas que no sean verdaderas”, expresó Tinelli para sorpresa de muchos.

“No arrancó y ya es revelación”, manifestó Flor Peña, la conductora principal del programa, quien intentaba arreglar el incómodo momento, mientras las cámaras enfocaban el rostro de la pareja de Figueroa, quien esbozaba una sonrisa en su rostro.

¿DE QUÉ OTRA MANERA FASTIDIÓ MARCELO TINELLI A MILETT FIGUEROA?

En otro momento de su presentación como una de los jueces de “Cantando 2024″, Milett Figueroa fue consultada sobre si deleitará al público en algún momento con una interpretación suya, a lo que indicó que estaría encantada, pero que le gustaría presentar algo elaborado.

“Sí (cantaré), me gustaría preparar algo para hacer un buen show y darles algo lindo”, expresó la influencer peruana.

Acto seguido, Marcelo Tinelli lanzó otra broma que fastidió visiblemente a Figueroa. “Que sea antes de fin de año”, dijo el conductor argentino reiteradas veces, generando las risas de los presentes.

Milett Figueroa mostró incomodidad por las bromas de Marcelo Tinelli, por lo que preguntó si siempre estaría en el programa, a lo que el argentino aclaró que su presencia era temporal por ser el primer día, mientras que Flor Peña indicó que después lo echarán del set, según recoge Infobae Perú.

Esta situación no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales, como es el caso del influencer Ric La Torre, quien señaló que el argentino no tuvo la actitud correcta con la peruana, especialmente considerando que es su pareja.

“Marcelo Tinelli la troleó en vivo. Milett, red flag ahí con el Tinelli. Ella muy emocionada diciendo voy a cantar y Tinelli pinchándole el globo. Dice, ‘esperemos que sea para este año’. ¿Qué quiere decir? Que Milett no puede presentar un musical este año, que no le da la voz para hacerlo este año? De verdad que Marcelo no se qué es, ¿novio o hater?”, expresó el creador de contenido.

¿EN QUÉ POLÉMICA SE VIO ENVUELTA MILETT FIGUEROA TRAS SER ELEGIDA COMO JURADO DE “CANTANDO 2024″?

Luego de que se anunciara que Milett Figueroa formaría parte del jurado en el concurso argentino “Cantando 2024″, surgieron muchas críticas en su contra, que señalaban que ella habría sido seleccionada para este cargo gracias a su relación sentimental con el popular presentador de televisión Marcelo Tinelli, y no por su capacidad como crítica musical.

Al respecto, Milett Figueroa aprovechó una entrevista con el espacio ‘Intrusos’ para responder a sus detractores. “No podría sostener tantos años en la televisión si estuviese molesta o (permitiendo) que me afecte algún comentario”, sostuvo.

Por otro lado, en diálogo con el programa “A la tarde” de Argentina, enfatizó que su trayectoria como cantante, actriz y bailarina la respalda como jurado en el programa, afirmando que ha trabajado en musicales, incluso siendo protagonista de una obra de Mario Vargas Llosa.

“Yo me he formado, he hecho musicales y estoy en constante aprendizaje”, agregó la exintegrante del elenco teatral de “Pantaleón y las visitadoras”.