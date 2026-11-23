Cuando el calor se instala en una habitación, encontrar una posición cómoda para dormir puede convertirse en una tarea complicada. En esas noches, muchas personas recurren al ventilador y lo mantienen funcionando hasta la mañana siguiente. Su corriente de aire proporciona un alivio oportuno, pues favorece la evaporación del sudor y ayuda al organismo a liberar parte del calor acumulado. Sin embargo, lo que parece una solución inofensiva también puede traer algunas molestias si se utiliza de manera inadecuada. El problema no radica necesariamente en tener este aparato encendido, sino en las condiciones en las que se emplea. La intensidad de la corriente, la limpieza de las aspas y la exposición prolongada pueden influir en cómo se siente una persona al despertar. Por ello, especialistas consultados por Tom’s Guide advierten que conviene prestar atención a ciertos efectos que pueden aparecer después de varias horas de exposición.

El ventilador puede dispersar partículas que afectan las vías respiratorias

Una de las primeras molestias puede aparecer en personas con alergias o sensibilidad respiratoria. Aunque el aparato permite mover el aire dentro de una habitación, no cuenta con un sistema de filtración que elimine los agentes suspendidos en el ambiente. William Lu, director médico de la clínica del sueño Dreem Health, explicó a Tom’s Guide que los ventiladores favorecen la circulación del aire, pero no se encargan de limpiarlo.

Esto significa que el movimiento constante puede levantar partículas acumuladas en muebles, pisos y otros rincones del dormitorio. El polvo, el polen y los restos de piel de las mascotas pueden terminar dispersándose, aumentando la exposición de quienes son sensibles a estos elementos. Entre las posibles manifestaciones están los estornudos, el lagrimeo, la picazón y, en personas con asma, una mayor presencia de tos o silbidos al respirar.

Mantener la corriente sobre el cuerpo podría provocar molestias musculares

Otro inconveniente está relacionado con la dirección hacia la que se apunta el aparato. Si el flujo de aire permanece concentrado durante varias horas sobre una misma parte del cuerpo, algunas personas pueden experimentar tensión o incomodidad muscular al levantarse. Esta posibilidad aparece mencionada en una guía de Healthline, revisada por el médico Raj Dasgupta.

No obstante, despertarse con dolor en el cuello o los hombros no significa necesariamente que el ventilador sea el responsable. MedlinePlus también señala que una posición inadecuada al dormir puede contribuir a las molestias cervicales. Por eso, es importante considerar tanto la orientación del aparato como la postura que se mantiene durante el descanso.

La nariz y la garganta pueden resentirse por el aire constante

Despertarse con la garganta áspera, la boca seca o dificultades para respirar por la nariz también puede estar relacionado con la exposición prolongada a una corriente de aire. Cuando esta se mantiene durante toda la noche, puede favorecer la pérdida de humedad de las superficies internas de las vías respiratorias, especialmente si el ambiente ya presenta poca humedad.

Praveen Bhatia, especialista en medicina respiratoria, explicó a Tom’s Guide que esta exposición puede ocasionar congestión nasal, molestias en la garganta y sequedad bucal al despertar. Por esta razón, quienes suelen experimentar estos síntomas deberían observar si aparecen con mayor frecuencia después de dormir con el ventilador encendido y evitar que el flujo llegue directamente al rostro.

Los ojos y la piel también pueden experimentar sequedad

Las consecuencias de una corriente de aire continua no se limitan al aparato respiratorio. La piel también puede perder humedad cuando permanece expuesta durante varias horas, una situación que podría resultar especialmente incómoda para quienes presentan eccema u otras condiciones de resequedad. En estos casos, la exposición puede acentuar la sensación de tirantez e irritación.

Los ojos tampoco están libres de estas molestias. De acuerdo con información de Mayo Clinic, el movimiento del aire puede acelerar la evaporación de la película lagrimal que protege la superficie ocular. Esto puede favorecer la aparición de ardor, picazón o sensación de tener arenilla en los ojos. Por ello, aunque el ventilador puede ser un aliado para sobrellevar las noches calurosas, conviene evitar dirigirlo hacia la cara y mantenerlo a una distancia adecuada.