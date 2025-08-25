Cada vez falta menos para que el Perú, y sobre todo la capital, celebre una nueva efemérides entorno a su venerada imagen. Hoy Santa Rosa de Lima es la mítica laica cuya festividad es conmemorada cada 30 de agosto, y no solo a nivel nacional, sino también internacional donde cada fiel devoto aprovecha la ocasión para hacerle peticiones, y asimismo terminar orando alguna plegaria en su honor.

ESTA ES LA ORACIÓN PARA REZARLE A SANTA ROSA DE LIMA DURANTE EL SÁBADO 30 DE AGOSTO

Las reverencias entorno a la figura de Santa Rosa de Lima, logran ponerse de manifiesto mayormente durante la jornada de cada 30 de agosto, siendo el último sábado de dicho mes, aquel día donde con seguridad sus fieles devotos harán largas colas buscando ingresar al Santuario que le rinde tributo, y figura ubicado entre el Jr. Callao y la Av. Tacna del Cercado.

A propósito de la efemérides que protagoniza la Primera Santa de América, te compartimos en esta oportunidad el listado integrado por las oraciones que puedes leer con tu familia, y a modo de petición durante dicha fecha o a largo de los años buscando atraer todas las bendiciones posibles:

Oración para las virtudes

- “Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso,

enséñanos tus grandes virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección en la tierra y de tu compañía en el cielo.

Amén".

Oración para vivir cerca a Cristo

- “Oh Dios Omnipotente, dador de todo bien, que hiciste florecer en América por la gloria de la virginidad y paciencia a la bienaventurada Rosa, prevenida con el rocío de tu gracia;

haz que nosotros, atraídos por el olor de su suavidad, merezcamos ser buen olor de Cristo.

Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Amén".

La santa patrona de América hoy conmemora un aniversario más de efemérides que recuerda sus milagros y pone de manifiesto la devoción de millones de peruanos. (Fuente: El Peruano)

Oración para recibir la Eucaristía

- “Bendita y amada del Señor, y gloriosa Santa Rosa, por aquella felicidad que recibisteis de poder uniros a Dios y prepararos para una santa muerte, alcanzadme de su divina Majestad la gracia de que purificando mi conciencia, con los sufrimientos de la enfermedad y con la confesión de mis pecados, merezca disponer mi alma, confortarla con el viático santísimo del cuerpo de Jesucristo a fin de asegurar el trance terrible de lo muerte, y poder volar por ello o la eterna bienaventuranza de la gloria.

Amén".

En relación a Isabel Flores de Oliva, también resulta importante darte a conocer que se convirtió en la primera mujer americana declarada santa por parte de la Iglesia Católica, y canonizada por quien fuera el papa Clemente X en 1671, siendo desde entonces, toda una referente de valores dignos de replicar como la humildad, el amor a los pobres, la laboriosidad, y la fe incondicional.

ESTAS SON LAS FRASES QUE RECUERDAN A SANTA ROSA DE LIMA CADA 30 DE AGOSTO

Transcurren los años a nivel nacional, y aún existen imágenes que incluso representan veneración global, siendo Santa Rosa de Lima a quien los peruanos le rinden pleitesía rememorando cada una de las palabras expresadas poniéndose al servicio de los más necesitados.

Al respecto, te contamos que cada 30 de agosto, el país y la ciudad capital sobre todo, conmemora una edición de festividad donde Isabel Flores de Oliva suele ser recordada por acciones muy puntuales, y entre las cuales termina atribuyéndosele la curación de enfermos, entre otros milagros.

Con respecto al Día de Santa Rosa de Lima, la primera Santa canonizada del Nuevo Mundo y patrona del Perú, pasamos a revelarte las 10 frases cuyo registro establece que terminó expresándolas durante varios instantes de su vida dedicada a Dios:

“ El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las otras criaturas ”.

”. “ Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo ”.

”. “ Cuando servimos a los pobre y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos porque en ellos servimos a Jesús ”.

”. “ No quiero esposo mío más riquezas, que adorarte, ni otro deseo que servirte. Pero cómo lo haré sin tu amparo? ”.

”. “ La gracia va acompañada de la cruz ”.

”. “ Oh Santo Rosario que contienes todos los méritos de la oración vocal y toda la virtud de la oración mental ”.

”. “ Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas ”.

”. “ Que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones; hay necesidad de trabajos y más trabajos, para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma ”.

”. “ Ya no podía el alma detenerse en la cárcel del cuerpo, sino que se había de romper la prisión y, libre y sola, con más agilidad, debía ir por el mundo, proclamando el amor de Dios ”.

”. “¡Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias!“.

La historia de Isabel Flores de Oliva se remonta al año de 1586 cuando nació en Lima, siendo aquel su verdadero nombre, pero su madre fue quien comenzaría a llamarla ‘Rosa’ cuando descubrió un rostro que lucía sonrosado, y poseía gran belleza como atributo físico.

Hoy la terciaria dominica y mística religiosa, es rememorada cada 30 de agosto, exactamente 6 días después de su día de fallecimiento ocurrido en 1617, y tras haberse convertido en la primera mujer americana declarada santa por parte de la Iglesia Católica.

EL PATRONAZGO DE SANTA ROSA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL