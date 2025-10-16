Octubre, el tradicional Mes Morado, llega lleno de fe y fervor en honor al Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú. Durante estas semanas, miles de devotos visten de morado, participan en procesiones y elevan plegarias al Cristo de Pachacamilla, símbolo de esperanza y unión espiritual.

En medio de esta devoción, muchos creyentes comparten oraciones y mensajes de fe con sus seres queridos, como una forma de expresar gratitud y pedir bendiciones. Descubre aquí las oraciones y frases más significativas del Señor de los Milagros para compartir por WhatsApp en este Mes Morado.

¿QUÉ ORACIONES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS PUEDES COMPARTIR POR REDES SOCIALES?

Señor de los Milagros, aquí vengo lleno de fe y amor porque eres mi Dios. Agradezco tu poder de creador y mis limitaciones de criatura, pero me siento feliz porque tú has querido ser mi amigo y mi hermano. Quiero que todo mi ser, cuerpo y alma estén abiertos a tu plan de salvación, que toda mi vida esté dentro de tus planes y así colaborar contigo haciendo en todo la voluntad de Dios. Amén.

Ayúdanos, Señor de los Milagros, a seguir tu ejemplo. A amarte a ti por sobre todas las cosas. Sé nuestro guía en el andar diario, en amar a nuestro prójimo y rezar por todas las personas que están sufriendo sin culpa el destierro. Ayúdalos en esa travesía tan dura que entregan hasta la propia vida buscando libertad. Protégelos y protégenos, Señor de los Milagros. Amén.

Oh, mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante tu sagrada imagen con fervor, con toda mi fe y confianza, con certeza en ti, para invocar tu muy milagrosa ayuda; me trae hasta tus pies el amor que te profeso y lo mucho que te agradezco tu gloriosa redención, y para pedirte que no me dejes solo ahora que sufro por tantas adversidades, por tantas penalidades como hay en mi vida, que me causan gran dolor y honda preocupación. Yo creo que tú eres Dios, como lo es el padre y lo es el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre verdadero y fuente de vida y que, de tu plenitud, los hombres recibimos todas las gracias y favores. Amén.

¿QUÉ FRASES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS PUEDES COMPARTIR POR REDES SOCIALES?

¡Señor de los Milagros! Porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo.

Así nosotros nos rendimos ante ti y te expresamos desde la base de nuestra alma: “Señor, si quieres, puedes aliviarnos”.

Señor de los Milagros, creo en tu infinita fuerza y te agradezco que siempre guíes mi camino.

Señor, tus maravillas son incontables, que cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida.

Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.

Que el Señor de los Milagros llene tu vida de bendiciones y te proteja en todo momento.

En la devoción al Señor de los Milagros encontramos un refugio de paz y una fuente de esperanza.

En tiempos de dificultad, recuerda que el Señor de los Milagros está a tu lado, obrando maravillas en tu vida.

Cada uno de mis días es un milagro. No desperdiciaré mi día, no desperdiciaré el milagro.

Señor de los Milagros, concede la paz a nuestro mundo. Que tu luz divina ilumine los corazones de quienes promueven la paz y la justicia en la tierra.

Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.