Samahara Lobatón demostró su amor por su hija Xianna organizándole una fiesta de ensueño por su cuarto cumpleaños, las cual estuvo llena de lujos y mucha diversión. El evento, inspirado en el mundo mágico de Tinker Bell, se llevó a cabo el pasado fin de semana y contó con la presencia de los amigos de la pequeña. “Todo lindo, tranquilo, familiar. Estaban los amigos del nido de Xianna, de la gimnasia”, comentó la influencer en una entrevista con “América Hoy”.

A propósito de esta celebración, a continuación te contamos cuál es el monto que habría invertido la influencer para llevar a cabo la fastuosa fiesta de cumpleaños con el que festejó los cuatro años de su pequeña, los cuales cumplió el pasado 14 de octubre, pero cuya fiesta se desarrolló un día antes, debido a que era el último día de sus vacaciones y porque Lobatón no quería complicaciones al encontrarse en su última semana de embarazo

¿CUÁL ES LA SORPRENDENTE CANTIDAD DE DINERO QUE INVIRTIÓ SAMAHARA LOBATÓN EN LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE SU HIJA?

Según el programa “América Hoy”, la exuberante decoración inspirada en Tinkerbell, diseñada por Yunko Do Santos, habría tenido un valor aproximado de 15 mil soles. Samahara Lobatón confirmó que este gasto fue asumido íntegramente por ella.

“Ya nadie trabaja por canje completo, solo por porcentaje de descuento. Yo trabajo con Yunko hace mucho tiempo, desde el primer año de mi hija. Si bien es cierto me hizo un descuento, pero no es que me haya dado canje porque él no lo hace”, indicó la hija de Melissa Klug.

Además de la costosa decoración, la influecer invirtió 1.700 soles en un show principal, 2.290 soles en un servicio de fotos 360°, 900 soles en una torta de tres pisos, 900 soles en un catering de snacks saludables, entre 700 y 1.000 soles en un castillo inflable y 250 soles en sorpresas para cada niño.

Entre el alquiler del local, la decoración, la comida, las bebidas, la mueblería y otros servicios, el costo total de la fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón ascendió a más de 30 mil soles, según recoge Infobae Perú. Esta cifra sin duda genera asombro e impacta mediáticamente.

¿CUÁLES FUERON LOS EMOTIVOS MENSAJES QUE INTERCAMBIARON SAMAHARA LOBATÓN Y MELISSA KLUG DEBIDO AL CUMPLEAÑOS DE XIANNA?

Las celebraciones por el cumpleaños número 4 de Xianna, la hija de Samahara Lobatón y ‘Youna’, realmente fueron apoteósicas, y así han quedado reveladas mediante videos y fotografías publicadas en redes sociales.

Precisamente, el Instagram de Melissa Klug ha servido como medio para que la ‘Blanca de Chucuito’ y Samahara se dediquen emotivos textos, siendo la actual pareja de Jesús Barco, quien sorprendería diciéndole que es “una excelente madre”, y a la vez siente mucho orgullo por ella.

“Te amamos, gracias por ser la mejor nonna para Xianna y siempre estar para nosotras, se ganó con la mejor”, le respondería luego Samahara Lobatón de manera cariñosa.

¿CÓMO FUE EL BABY SHOWER DE SAMAHARA LOBATÓN Y BRYAN TORRES?

Hace un mes, Samahara Lobatón celebró por todo lo grande el baby shower de su primera hija llamada Ainara junto a Bryan Torres en un espacio amplio al aire libre. Este evento estuvo decorado con grandes diseños fuera de lo común predominando la elegancia y organizado también por Yunko Do Santos. A través de las redes sociales de la influencer se pudo observar que el ambiente estuvo lleno de tiernos ositos, globos blancos, una mesa central decorada con flores, una pista de baile con el nombre de la bebé y tonos pastel.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención de los presentes y la prensa del espectáculo en la fiesta fue la supuesta reconciliación que habrían tenido Samahara Lobatón y Bryan Torres. Y es que, a través del Instagram oficial y la cuenta de TikTok de ‘Doctor Claun’, empresa encargada de la animación del baby shower, publicaron el tierno momento donde la pareja se da un beso mientras realizaban una de las dinámicas en el show. Al parecer ambos dejaron atrás las rencillas y decidieron empezar una nueva etapa en su vida enfocados solo en su familia.

Si bien ninguno ha declarado oficialmente cuál es su vínculo actual, Samahara solo atinó a comentar semanas después del baby shower que su relación y convivencia lo mantendrán en privado, además de revelar que han estado recibiendo terapia psicológica tanto individual como de pareja para fomentar una relación saludable.