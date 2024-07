Este fin de semana, ¿la ruta A del Metropolitano presenta cambios importantes que afectarán a miles de usuarios en Lima? A propósito del fin de semana largo por las Fiestas Patrias, es crucial estar informado para evitar contratiempos. ¿Qué es lo que se sabe sobre estos ajustes en específico para la ruta A? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LA RUTA A DEL METROPOLITANO PARA ESTE FIN DE SEMANA?

Para este fin de semana, el servicio del Metropolitano en la Ruta A operará con sus horarios habituales a pesar del feriado largo por las Fiestas Patrias. De norte a sur, desde Naranjal hacia la Estación Central, los horarios son de 05:15 a.m. a 10:15 p.m. el sábado y de 05:15 a.m. a 9:55 p.m. el domingo y feriados. En sentido contrario, de sur a norte, desde la Estación Central hacia Naranjal, los horarios son de 05:40 a.m. a 10:45 p.m. el sábado y de 05:40 a.m. a 10:00 p.m. el domingo y feriados.

Estos horarios permiten a los usuarios del Metropolitano planificar sus viajes con anticipación durante el fin de semana, asegurando un servicio continuo y eficiente durante las festividades. Es importante tomar en cuenta estos horarios para evitar contratiempos y poder disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

¿QUÉ RUTA SEGUIRÁ LA RUTA A DEL METROPOLITANO PARA ESTE FIN DE SEMANA?

La Ruta A del Metropolitano seguirá su recorrido habitual este fin de semana, conectando la terminal Naranjal en el distrito de Independencia con la Estación Central en el Cercado de Lima. En el trayecto de norte a sur, las paradas incluyen Naranjal, Izaguirre, Pacífico, Independencia, Los Jazmines, Tomás Valle, El Milagro, Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo, Caquetá, Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena y finalmente la Estación Central.

En sentido inverso, de sur a norte, el recorrido se mantiene igual, comenzando en la Estación Central y terminando en Naranjal, con las mismas paradas intermedias. Este recorrido facilita el acceso a diversos puntos de la ciudad, permitiendo a los usuarios desplazarse de manera eficiente durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

¿CUÁL ES LA NUEVA RUTA DEL METROPOLITANO?

A continuación, te presentamos el nuevo recorrido actualizado de la ruta B del Metropolitano y sus 31 estaciones, iniciando su recorrido de norte a sur (Estación Los Incas) y sur a norte (Estación Plaza de Flores). Estos son:

Los Incas (inicial - nuevo paradero)

Andrés Belaunde (nuevo paradero)

22 de Agosto (nuevo paradero)

Universidad (nuevo paradero)

Naranjal

Izaguirre

Pacífico

Independencia

Los Jazmines

Tomás Valle

El Milagro

Honorio Delgado

UNI

Parque del Trabajo

Caquetá

Dos de Mayo

Quilca

España

Estación Central

Estadio Nacional

México

Canadá

Javier Prado

Canaval y Moreyra

Aramburú

Domingo Orué

Angamos

Ricardo Palma

Benavides

28 de Julio

Plaza de Flores (Final)

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LA RUTA B DEL METROPOLITANO?

Terminal Naranjal a Matellini

Lunes a viernes - 10:00 a.m. - 23:00 p.m.

10:00 a.m. - 23:00 p.m. Sábados - 05:00 a.m. - 23:00 p.m.

05:00 a.m. - 23:00 p.m. Domingos y feriados - 05:00 a.m. - 22:00 p.m.

Matellini a Terminal Naranjal

Lunes - viernes - 10:00 a.m - 23:00 p.m.

10:00 a.m - 23:00 p.m. Sábados - 05:00 a.m. - 23:20 p.m.

05:00 a.m. - 23:20 p.m. Domingos y feriados - 05:00 a.m. - 22:00 p.m.

¿QUÉ ESTACIONES ESTÁN HABILITADAS PARA EL SERVICIO DEL BUS LECHUCERO DEL METROPOLITANO?

Según la página de la ATU, existen 8 estaciones disponibles para que los ciudadanos que transitan durante esos horarios puedan abordar y desembarcar de manera segura el servicio lechucero del Metropolitano:

Naranjal

Tomás Valle

UNI

Jirón de la Unión

Canadá

Ricardo Palma

Bulevar

Matellini.

¿A QUÉ HORA PASA EL BUS LECHUCERO DEL METROPOLITANO?

Mediante la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Metropolitano se pudo conocer que el horario del servicio lechucero circula solo los fines de semana, es decir, los jueves, viernes y sábados desde las 11.30 p. m. y las 4.00 a. m. ya que durante esos días se presenta un gran movimiento nocturno en la capital.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE VIAJAR EN EL BUS LECHUCERO DEL METROPOLITANO?