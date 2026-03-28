Por Luis Carlo Merino

Los días de asueto y reflexión llegarán con la festividad cristiana más importante y popular del año en honor a los episodios evangélicos que narran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante los feriados válidos por Semana Santa, las familias suelen reunirse, y casi como un ritual, sintonizan un canal de televisión local, cable o servicio de streaming para adentrarse en las películas que escenifican la última semana de Jesús de Nazaret en la Tierra. A continuación, y precisamente entorno a producciones cinematográficas relacionadas a esta efeméride, te compartimos los nombres de más de 10 films que pueden hacerte reflexionar de manera profunda, y entender su significado.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.