Los días de asueto y reflexión llegarán con la festividad cristiana más importante y popular del año en honor a los episodios evangélicos que narran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante los feriados válidos por Semana Santa, las familias suelen reunirse, y casi como un ritual, sintonizan un canal de televisión local, cable o servicio de streaming para adentrarse en las películas que escenifican la última semana de Jesús de Nazaret en la Tierra. A continuación, y precisamente entorno a producciones cinematográficas relacionadas a esta efeméride, te compartimos los nombres de más de 10 films que pueden hacerte reflexionar de manera profunda, y entender su significado.

ESTAS MÁS DE 10 PELÍCULAS RELACIONADAS A LA SEMANA SANTA PUEDEN HACERTE REFLEXIONAR DE MANERA PROFUNDA

El domingo 29 de marzo se dará inicio a la semana conmemorativa que recuerda la entrada a Jerusalén, la última cena, el “vía crucis”, y la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

La Semana Santa 2026 a nivel latinoamericano con mayor fervorosidad, empieza a vivirse en cada hogar, y rincón de los fieles creyentes, y una de las acciones que más se repite es la de mirar largometrajes relacionados a pasajes bíblicos, religión y cristianismo.

Al respecto, te contamos que las películas entorno a la vida religiosa en Jerusalén, por ejemplo, y los últimos instantes de vida de Jesucristo hasta el momento en el que fue crucificado, también, han sido producidas, pensadas y dirigidas para los más pequeños de la casa, tal y como ocurrió con el estreno de “El Príncipe de Egipto” ocurrido hace 28 años.

Hagamos un repaso selecto con lo mejor de la cintas cinematográficas religiosas protagonizadas por actores de Hollywood que puedes encontrar en plataformas de streaming como Netflix, y HBO, y también en frecuencias televisivas durante el Viernes Santo sobre todo:

LA PASIÓN DE CRISTO

- Exitosa película estadounidense de drama estrenada en marzo de 2004 que fue nominada a 3 categorías de los Premios Oscar, y ganó más de 20 galardones cinematográficos.

El film recrea la pasión, agonía, y el calvario vivido por Jesús de acuerdo a los evangelios canónicos, fue filmada en Italia, dirigida por Mel Gibson e interpretada por Jim Caviezel.

BEN-HUR

- Icónico film de William Wyler de los géneros épico y dramático que fue estrenada en 1959, y ambientada en la provincia romana de Judea en el año 30 después de Cristo.

Cabe resaltar que la película protagonizada por Charlton Heston, Stephen Boyd y otros, fue una adaptación del film con el mismo título de 1925 basada en la novela homónima escrita por Lewis Wallace en 1880.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

- Bajo la dirección y producción de Cecil Blount DeMille, este film estadounidense épico de 1956 se encarga de dramatizar la historia narrada en el Libro del Éxodo de la Biblia cuya autoría es atribuida a Moisés, papel interpretado por Charlton Heston.

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO

- Considerada como una obra maestra en su categoría, en 1998 esta fue la primera de 5 películas lanzadas y producidas por DreamWorks Animation acerca del cine animado, y también estuvo recreada y acondicionada en base al Libro del Éxodo.

NOÉ

- La película épica estadounidense de 2014 está basada en la historia bíblica del Arca de Noé del libro de Génesis donde Dios eligió a Noé para construir un arca y salvar a los animales y su familia de una inundación apocalíptica.

Darren Aronofsky fue el director y escritor del guion del film cristiano junto a Ari Handel, y destacados actores de Hollywood como Russell Crowe, Anthony Hopkins, Emma Watson, entre otros, le dieron vida y protagonismo al argumento de 138 minutos.

Asimismo, y con respecto a listado de películas compartidas entorno a la Semana Santa, resulta importante mencionar a “El rey David”, “Sansón y Dalila” de 1949, y también "La Biblia: Moisés" que fue dirigida por Roger Young contando con la participación estelar de Ben Kingsley, y Frank Langella, entre otros intérpretes.

DIEZ DATOS CURIOSOS ACERCA DE BEN-HUR, LA PELÍCULA MÁS VISTA DURANTE CADA SEMANA SANTA

Han transcurrido casi 70 años desde la ocasión que Ben-Hur fue estrenada en salas de cine a nivel global, y hoy continúa despertando el interés de millones de personas que gozan de feriados por la conmemoración de tradicional Semana Santa.

Es así como una de las películas más vistas entre los meses de marzo y abril de cada año, vuelve a captar la atención de gran parte del mundo debido a la efeméride en sí, y también detalles curiosos que empiezan a darse a conocer sobre el rodaje, protagonismo de Charlton Heston, y otros datos sorprendentes acerca del filme más grande en la historia del cine de su época.

A propósito de la Semana Santa 2026, y el feriado largo que puedes aprovechar para ver Ben-Hur incluso reestrenado en Perú, te compartimos estas 10 cosas poco citadas entorno a dicha producción cinematográfica de 1959:

1- Esta es la única producción de Hollywood que figura en lista de películas que fueron aprobadas por el Vaticano dentro de la categoría “Religión”.

2- Como dato curioso, hoy se conoce que durante el rodaje, William Wyler como director llegó a notar que a uno de los extras le faltaba una mano, y es ahí donde toma la decisión de solicitarle al departamento de maquillaje que le construyan una prótesis e hiciera lo propio con otro actor.

3- Antes de Charlton Heston, el papel protagónico de Ben-Hur se le ofreció a Paul Newman, pero éste lo rechazaría porque ya había actuado en una película de la era bíblica como The Silver Chalice (1954), y no le terminó agradando la experiencia.

4- Los 300 decorados construidos para el lanzamiento de la película, requirieron 5 años de investigación y 14 meses de trabajo.

5- Interpretado por Claude Heater, cantante de ópera estadounidense, el Jesús de Ben-Hur llamó la atención por nunca aparecer físicamente ni estar acreditado para dicha función cinematográfica.

6- William Wyler como director de la película decidió asumir el proyecto porque quería llevar a cabo una película al estilo de Cecil B. DeMille, quien es recordado por estar a cargo de filmes como “Los 10 mandamientos”, “Sansón y Dalila”, entre otras exitosas obras.

7- Con 2 horas, 1 minuto y 23 segundos, la actuación de Charlton Heston en “Ben-Hur” es la más larga registrada en ganar un Premio de la Academia a Mejor Actor y la segunda en obtenerla participando por cualquier categoría.

8- El actor Stephen Boyd interpretó a Messala usando plataformas en zapatos para que su altura alcanzara el tamaño de Charlton Heston.

9- Originalmente, “Ben-Hur” estaba destinado a realizarse en 1956 teniendo a Marlon Brando como actor protagónico.

10- Como adaptación de novela original, la madre de Ben-Hur nunca tuvo nombre, pero para el icónico filme, la terminaron llamando Miriam.

“Ben-Hur fue la película más grande en la historia del cine de su época”, remarca Warner Bros. como productora y distribuidora de películas que hoy ofrece versión restaurada de dicho filme, y con respecto a cifras, resalta los “100,000 vestuarios (utilizados), 8,000 extras, 300 foros y un presupuesto asombroso”.