De manera natural e incluso multivitamínica, la salud visual puede fortalecerse a fin de evitar entrar en una fase de deficiencia que puede provocarte visión borrosa, entre otros tipos de discapacidad sensorial y hasta trastornos. En ese sentido, los especialistas en nutrición y medicina coinciden en afirmar que la ingesta o consumo de esta vitamina mediante alimentos o suplementos, cumple un rol muy importante para mantener ojos sanos, así como prevenir afecciones cuyas características impactan negativamente desde la niñez. Conoce cuál es, porqué no puede faltar en tu dieta, y dónde puedes encontrarla.

¿QUÉ VITAMINA PREVIENE LA VISIÓN BORROSA Y NO PUEDE FALTAR EN TU DIETA DIARIA?

Los 5 sentidos que poseemos nos permiten conocer el entorno que nos rodea, descubrir, y también percibir a través de rayos de luz cuya iluminación puede apagarse lentamente si no incluimos alimentos fortalecidos por nutrientes e indispensables en la salud ocular dentro de la dieta diaria consumida.

De acuerdo a información compartida por la Academia Estadounidense de Oftalmología, la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), entre otras importantes organizaciones, la vitamina A es aquella capaz de “producir ciertos pigmentos para que la retina funcione correctamente”, y asimismo nutrir a otras partes de los ojos como la córnea que cumple función protectora con el párpado, lágrimas y la esclerótica ante el polvo, gérmenes, entre otros factores de riesgo.

Por ejemplo, la carencia de dicho nutriente encontrado en variadas verduras, no solo te puede causar visión borrosa, sino también una ceguera que afecta sobre todo a los niños del mundo ya que “se calcula que entre 250,000 y 500,000 niños se quedan ciegos cada año” debido a esa deficiencia en particular, según refiere la IAPB.

“Sin suficiente vitamina A, los ojos no pueden producir suficiente humedad para que se mantengan debidamente lubricados”, expresan los especialistas de la Academia Estadounidense de Oftalmología, quienes además indican que el factor de riesgo de la salud ocular recae sobre las mujeres embarazadas producto de la ceguera nocturna, denominada también como nictalopía.

Cabe resaltar, que según ambas organizaciones internacionales, la visión borrosa puede prevenirse a partir del consumo de hortalizas de color naranja como la zanahoria e incorporación en dieta diaria de otros alimentos, y también suplementos multivitamínicos.

OTRO DE LOS ALIMENTOS QUE JUNTO A LA ZANAHORIA PREVIENE VISIÓN BORROSA Y COMBATE PROBLEMAS OCULARES

Cada organismo es un mundo aparte por diversos factores, pero en común siempre tendrán que para fortalecerse requieren de una buen sustento provisto de nutrientes compuestos por proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas cuyos beneficios influyen directamente en sentidos como la vista a través de la zanahoria, y otros tipos de alimentos importantes.

La visión ocurre cuando la luz es procesada por el ojo e interpretada por el cerebro, sin embargo mantenerla activa y ayudar a que mejore día a día puede reforzarse mediante la ingesta de no solo verduras, sino también de aquel derivado de las aves de corral cuyo consumo beneficia al sistema ocular por su alta calidad proteínica.

Así como la zanahoria, el huevo es otro de los alimentos indispensables e importantes para la salud de los ojos que forman parte del cuerpo humano debido a que asimismo previenen una eventual ceguera, tal y como exponen especialistas del Ministerio de Salud (Minsa).

Cabe resaltar, que al proteger la vista de las personas, su consumo habitual representa vitalidad también porque contiene luteína, un pigmento que forma parte de la retina y te protege de los rayos solares.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL CONSUMO DE HUEVO PARA UNA BUENA VISIÓN?

El huevo contiene múltiples propiedades y su consumo diario le ofrece al organismo un sinfín de ventajas para el desarrollo del cerebro y los músculos, así como para prevenir enfermedades del corazón.

Por ejemplo, y para continuar destacando el aporte de este alimento ideal para una dieta balanceada por poseer vitamina A, B6, B12, ácido fólico, hierro, fosfato y zinc, repasaremos a continuación algunos de los más resaltantes beneficios que aporta al sistema ocular del ser humano:

Fuente de cantaxantina que previene el desarrollo de cataratas en las personas mayores.

Riqueza en Omega-3 y zinc, dos nutrientes ideales para el buen funcionamiento de la conjuntiva.

Propiedades antioxidantes contra los radicales libres producidos por la luz.

Asimismo, resulta importante mencionar que el consumo de por lo menos un huevo sancochado de manera diaria, ayudará también en el crecimiento de niños, su desarrollo del cerebro y la obtención de masa muscular, mientras que los adultos mayores mínimo deben comer hasta dos claras ya que es considerado como un buen agente ante la degeneración macular, los trastornos oculares y la pérdida de la visión.