En el Perú, millones de peruanos disfrutan de un nuevo feriado este 30 de agosto, debido al Día de Santa Rosa de Lima. Durante esta fecha, muchos devotos aprovechan la ocasión para asistir al Pozo de los Deseos en el Santuario de Lima a dejar sus cartas, mientras que en algunas partes de la capital la imagen sale en procesión. No obstante, otros se dirigen, junto a sus seres queridos, a ciertos destinos turísticos o centros de diversiones, con el objetivo de salir de la rutina. En ese contexto, muchos se preguntan si, debido a este día inhábil, los principales bancos del país atenderán al público. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS BANCOS ESTE 30 DE AGOSTO?

Este sábado 30 de agosto se conmemora una de las festividades religiosas más importantes en el calendario peruano: el Día de Santa Rosa de Lima, donde se llevan a cabo diversas actividades alusivas a esta fecha en todo el país, a fin de rendir homenaje a la primera santa de América y la patrona de Perú, América y las Filipinas. Por ello, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el horario de atención de las principales entidades bancarias, se difundieron más detalles acerca de la atención al público.

En el caso del Banco de Crédito del Perú anunció, a través de sus redes sociales, que este 30 de agosto no habrá atención en ninguna de sus sedes a nivel nacional, por lo que instó a sus usuarios a que realicen sus trámites mediante sus canales digitales. Sin embargo, eso no es todo, pues, las otras entidades financieras como el BBVA, Scotiabank, Interbank y Banco de la Nación también comunicaron que no atenderán este fin de semana debido al feriado por el Día de Santa Rosa.

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR SI SE TRABAJA EN FERIADO?

A través del Decreto Legislativo n.º 713, artículo 6 de dicho decreto, Ley de Descansos Remunerados, señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. No obstante, en caso de que una persona trabaje durante este día podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un feriado obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.