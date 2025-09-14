La Municipalidad de Lima informó que a partir del lunes 15 de septiembre se aplicará un cierre total en un tramo de la avenida Grau como parte de las obras de la Vía Expresa Grau. La restricción se mantendrá por un periodo de tres meses y afectará uno de los corredores más transitados de la capital, donde circulan a diario transporte público, autos particulares y usuarios que se dirigen al hospital 2 de Mayo.

La medida busca acelerar el avance del megaproyecto de infraestructura que conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Para reducir la congestión, las autoridades han dispuesto un plan de desvíos en distintas direcciones y han asegurado accesos especiales hacia los servicios de emergencia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DESVÍO VEHICULAR?

El esquema de desvíos contempla rutas diferenciadas según el origen y destino de los conductores.

Quienes se dirigen desde El Agustino hacia el Cercado de Lima deberán tomar los jirones Junín y Lucanas antes de reincorporarse a la avenida Grau.

Los vehículos que van en dirección contraria, es decir, desde el centro hacia El Agustino, podrán utilizar los jirones Cangallo, Santa Rosa y nuevamente Junín, que conectan de regreso con Grau.

Los autos que circulan desde la avenida Nicolás Ayllón tendrán que desviarse por José de la Riva Agüero, continuar por la calle Cáceres y luego seguir por Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas hasta retornar a la vía principal.

En el caso de quienes provienen de la avenida Aviación, se habilitará el uso de la vía auxiliar de Grau como enlace hacia las rutas de desvío ya establecidas.

¿QUÉ TRAMO DE LA AVENIDA GRAU PERMANECERÁ CERRADO?

El cierre comprende el tramo situado entre la avenida Aviación y el jirón Junín, donde se prohibirá completamente la circulación vehicular. Esta disposición se suma a la restricción parcial ya vigente entre Lucanas y Aviación, en la que solo están operativas las vías auxiliares. En total, el proyecto abarca cerca de 2.8 kilómetros y comprende tanto la pavimentación de la calzada principal como la mejora de intersecciones y cruces semaforizados, según informa Infobae.

¿CÓMO SE GARANTIZARÁ EL ACCESO AL HOSPITAL 2 DE MAYO?

Por la cercanía del hospital 2 de Mayo al tramo intervenido, se implementará un ingreso exclusivo para ambulancias y vehículos de emergencia. Se instalarán muros de concreto tipo jersey y un carril especial con elementos móviles para facilitar la llegada directa a la zona de urgencias. Además, personal de control permanecerá en la zona las 24 horas para asegurar el libre acceso a este importante centro de salud.

¿QUÉ AVANCES REGISTRA EL PROYECTO VÍA EXPRESA GRAU?

De acuerdo con la Empresa Municipal Administradora de Peaje (EMAPE), los trabajos en el sector bajo de la avenida alcanzan un 75 % de avance y se espera habilitarlos en la primera semana de octubre. En conjunto, el proyecto registra un progreso del 34 % y tiene como meta optimizar la movilidad en zonas comerciales de alto tránsito como Mesa Redonda, Gamarra y el Mercado Central.

La Vía Expresa Grau busca también integrar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima mediante estaciones interconectadas, lo que permitirá que los usuarios realicen transbordos sin necesidad de salir a la superficie. Con esta obra, la Municipalidad de Lima espera reducir los tiempos de viaje y ofrecer alternativas más eficientes para miles de pasajeros diarios.