A solo pocas semanas de celebrar la esperada Navidad 2025, una de las festividades más importantes y esperadas por la mayoría de peruanos, ya que se comparte con los seres queridos y se consolidan los lazos comunitarios. De hecho, en diversas regiones del país, esta efeméride se celebra según sus propias tradiciones y costumbres, en medio de la espera por el nacimiento del Niño Jesús. Así, pequeños y adultos se organizan de la mejor manera para recibir en la Nochebuena con diversos platos y villancicos al hijo de Dios, en la que se renueva la fe, se agradece lo recibido y se practica la caridad. Sin embargo, muchas personas no saben qué día será la Navidad este año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DÍA DE DICIEMBRE CAE NAVIDAD 2025?

La Navidad es una festividad religiosa muy importante en la que los peruanos celebran el nacimiento de Jesucristo. Es una temporada de alegría y celebración, caracterizada por la decoración de árboles navideños, luces, villancicos y diversas tradiciones. También es un momento para intercambiar regalos y reunirse con familiares y amigos. Por lo tanto, este 2025, la Nochebuena, víspera del nacimiento de Jesús, se celebrará el miércoles 24 de diciembre, mientras que la Navidad tendrá lugar el jueves 25 del mismo mes. Durante estas fechas, gran parte de la población disfruta de un feriado y diversos establecimientos optan por cerrar sus puertas.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.