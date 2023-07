¿Cuándo es el estreno de Sound of Freedom en Perú? Fecha, tráiler, reparto y más

Hace algunas semanas, la película “Sound of Freedom” (“Sonido de Libertad”) se estrenó en los cines de Estados Unidos y desde ese momento que llegó a la pantalla grande ha logrado causar mucha sensación en todos los seguidores debido al mensaje, pues tiene como objetivo hacer reflexionar a las personas respecto a la trata de niños en los diferentes países de Latinoamérica.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SOUND OF FREEDOM” EN PERÚ?

En el canal de YouTube de Agustín Laje Arrigoni, el productor de “Sound of Freedom” (“Sonido de libertad”), Eduardo Verástegui, reveló que esta gran producción llegará a todos los cines de Latinoamérica el jueves 31 de agosto.

Asimismo, las cadenas de cines en el Perú encargadas de pasar esta película son Movietime, Cinemark y Cineplanet, por lo que se encuentran negociando y estableciendo la cantidad de salas donde se podrá ver el film.

¿DE QUÉ TRATA “SOUND OF FREEDOM”?

La historia de esta cinta, se basa en hechos reales, generalmente en la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos que decide salir de sus labores con el objetivo de rescatar a niños de los traficantes y explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial, en países de Latinoamérica.

No obstante, se verá envuelto en algo más profundo y aterrados tras poder soltar a un niño de 7 años que le pide que encuentre a su hermana, quien también se encuentra secuestrada. Una trama que ha puesto a miles de seguidores en las redes sociales muy tensos, además de concientizarlos sobre este delito que aumenta durante el transcurso de los años.

¿DÓNDE VER “SOUND OF FREEDOM” ONLINE GRATIS EN STREAMING?

A pesar de que la película no se estrena en países de Latinoamérica, se puede disfrutar ‘Sonido de libertad’ de manera online gratis en streaming en páginas como Cuevana o Pelisplus. Además, al ser sitios web piratas (contenidos audiovisuales no autorizados), tendrás que entrar bajo tu responsabilidad. Por otro lado, si nos referimos a plataformas de streaming como Netflix o Disney, Eduardo Verástegui reveló a través de sus redes sociales que ambos rechazaron la cinta de su catálogo, por lo que no está disponible ahí.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “SOUND OF FREEDOM”?