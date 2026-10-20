Lima inicia este lunes 19 de octubre con un panorama climático marcado por las variaciones de nubosidad y temperaturas que podrían alcanzar los 30 °C en algunos sectores de la capital. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado, aunque las condiciones cambiarán conforme avance el día. Mientras los distritos de Lima Este experimentarán los valores más elevados, Lima Oeste y el Callao tendrán temperaturas más moderadas, pero con una mayor presencia de nubes durante determinados momentos. Estas diferencias responden a las características geográficas de cada zona y obligan a prestar atención a las condiciones previstas para organizar las actividades al aire libre.

Lima Este soportará las temperaturas más elevadas

Los distritos ubicados en el este de la capital afrontarán la jornada con una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C, según el reporte del Senamhi. Durante las primeras horas predominará el cielo parcialmente nublado, mientras que después de la mañana se espera la presencia de nubes dispersas. Estas condiciones convertirán a este sector en el más cálido entre las zonas de Lima consideradas en el pronóstico.

La diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas marcará el comportamiento térmico de la jornada. Por ello, quienes tengan previsto salir temprano deberán considerar que las condiciones pueden cambiar con el avance de las horas. El panorama previsto también vuelve relevante la protección frente a la radiación solar, especialmente durante los periodos en los que disminuya la nubosidad.

Lima Oeste y Callao tendrán cielo nublado en distintos momentos

En Lima Oeste y el Callao, el pronóstico contempla una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 22 °C. A diferencia de los distritos del este, estas zonas comenzarán el día con el cielo cubierto o nublado. Posteriormente, se espera que aparezcan nubes dispersas durante la jornada, antes de que la nubosidad vuelva a incrementarse por la noche.

Este comportamiento atmosférico refleja las diferencias que pueden presentarse entre los sectores de una misma ciudad. Aunque las temperaturas previstas serán inferiores a las de Lima Este, las condiciones del cielo cambiarán a lo largo del día. Por ello, el reporte meteorológico ofrece una referencia para quienes deban desplazarse entre distintos puntos de la capital.

Radiación ultravioleta, lluvias y vientos: ¿qué anticipa el pronóstico?

Uno de los indicadores que requiere especial atención es el índice de radiación ultravioleta, cuyo valor previsto es de 13. Esta cifra corresponde a un nivel extremadamente alto, por lo que resulta recomendable utilizar protector solar, sombrero o gorra y prendas que ayuden a cubrir la piel, además de buscar sombra y limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

En cuanto a las precipitaciones, el reporte consigna una probabilidad del 13% durante el día, con una nubosidad del 19%. Para la noche, la posibilidad de lluvia se mantiene en 13%, mientras que la nubosidad aumentaría hasta el 83%. Respecto al viento, se esperan ráfagas de 9,3 kilómetros por hora durante el día y de hasta 13 kilómetros por hora por la noche. Estas cifras describen el escenario previsto, aunque las condiciones reales pueden variar.

¿Por qué Lima presenta climas tan distintos dentro de su territorio?

El departamento de Lima presenta una diversidad climática vinculada a su geografía. En su territorio se identifican una docena de tipos de clima, con predominio de condiciones áridas y templadas, además de sectores caracterizados por una humedad escasa. La cercanía al océano Pacífico y los cambios de altitud hacia las zonas andinas contribuyen a explicar estas diferencias.

Aunque Lima se encuentra en una región tropical y a una altitud cercana al nivel del mar en buena parte de su zona urbana, su clima no corresponde al de una ciudad tropical húmeda. La influencia de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, que recorre el litoral desde el sur, y la presencia de la cordillera de los Andes intervienen en la configuración de sus condiciones atmosféricas. Así, detrás de las variaciones de temperatura y nubosidad previstas para este lunes, se encuentra una combinación de factores geográficos que distingue al clima limeño de otras regiones del país.