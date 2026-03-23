El episodio de este jueves marca un hito en la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”. Tras semanas de tensión en el Juego del Sacrificio (Culling Game), la narrativa se traslada a la Colonia Sendai, donde Yuta Okkotsu finalmente demostrará por qué es considerado el hechicero de grado especial más cercano al nivel de Satoru Gojo.

Con una duración confirmada de 27 minutos, este capítulo no es un episodio cualquiera; es el cierre de la primera parte de la temporada y la culminación de uno de los combates más técnicos y visualmente ambiciosos de la obra de Gege Akutami.

¿Quiénes son los tres hechiceros de grado especial que enfrentará Yuta?

La batalla en Sendai no es un duelo convencional, sino un “todos contra todos” de altísimo nivel. Yuta deberá medir su energía maldita contra tres figuras legendarias que han dominado la colonia:

Ryu Ishigori: El jugador con la mayor salida de energía maldita de la historia, famoso por su devastador ataque Granite Blast .

El jugador con la mayor salida de energía maldita de la historia, famoso por su devastador ataque . Takako Uro: Una hechicera del pasado capaz de manipular el cielo y el espacio mismo como si fuera una superficie física.

Una hechicera del pasado capaz de manipular el cielo y el espacio mismo como si fuera una superficie física. Kurourushi: Una maldición de grado especial de tipo insecto que introduce un factor de caos biológico en el campo de batalla.

Este enfrentamiento triple pondrá a prueba la capacidad de Yuta para gestionar a Rika y, sobre todo, su habilidad para copiar técnicas malditas en fracciones de segundo.

La Expansión de Dominio Triple: El momento más esperado de la Temporada 3

El gran atractivo de estos 27 minutos de episodio es, sin duda, la Expansión de Dominio simultánea. Ver tres dominios colisionando al mismo tiempo es un evento sin precedentes en el anime de "Jujutsu Kaisen" y promete llevar la animación de MAPPA a un nivel de complejidad nunca antes visto.

Para los seguidores que han seguido el manga, este capítulo representa la validación de Yuta como el gran protagonista de este arco, asegurando que el hype por la segunda parte de la temporada se mantenga en lo más alto.