El cine peruano de terror se prepara para una nueva propuesta que busca cautivar a los amantes del género. La esperada película “EKEKO: El muñeco de la suerte” ha presentado su segundo adelanto, disponible en plataformas digitales, elevando al máximo la expectativa antes de su llegada a las salas de cine de todo el país.

Segundo adelanto

El nuevo avance de “EKEKO” ofrece imágenes inéditas que profundizan en una atmósfera oscura, perturbadora y llena de suspenso. Este adelanto muestra escenas de alta tensión que anticipan una trama envolvente, donde la leyenda del muñeco tradicional peruano cobra un sentido escalofriante para sus protagonistas.

Terror con identidad nacional: Raíces culturales y misterio

Bajo la dirección de Rafael Gutiérrez Sánchez, la cinta destaca por fusionar los códigos del cine de terror moderno con el imaginario y las tradiciones locales. La historia utiliza elementos arraigados en la cultura peruana para construir una experiencia de misterio y suspenso psicológico con un sello propio dentro del cine de género nacional.

Un destacado elenco nacional para una historia perturbadora

La producción reúne a un talentoso reparto de actores peruanos que dan vida a los personajes atrapados en esta inquietante historia:

Santiago Maguill

Devora Merino

Carlos Casella

Sylvia Majo

¿Cuándo se estrena “EKEKO” en los cines peruanos?

La película llegará a la cartelera de todos los cines a nivel nacional este 17 de septiembre. Los espectadores ya pueden disfrutar del tráiler final en redes sociales y plataformas digitales para prepararse para este esperado lanzamiento del cine de terror peruano.