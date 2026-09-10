La cuenta regresiva para la Teletón 2026 ya comenzó y esta vez el llamado a colaborar llegó también desde uno de los principales escenarios del sector financiero peruano. Este 2 de septiembre, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) realizó el tradicional “Campanazo” como antesala a la jornada solidaria que se desarrollará durante dos días. La actividad reunió a autoridades, representantes empresariales y figuras vinculadas con la campaña, quienes hicieron un llamado a sumar esfuerzos para alcanzar el objetivo trazado por Fundación Teletón Perú. Para esta edición, la organización estableció una meta de 9 168 510 soles, apenas un sol por encima de lo conseguido en la campaña anterior. El evento sirvió además para poner nuevamente en agenda la labor que la institución desarrolla desde hace más de cuatro décadas en favor de niñas y niños que requieren rehabilitación.

LA BVL DIO EL CAMPANAZO PREVIO A LA JORNADA SOLIDARIA

La ceremonia desarrollada en la BVL tuvo como propósito involucrar al sector empresarial y financiero en la etapa previa a la campaña nacional. El acto contó con la presencia de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas; y Mara Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Junto a ellos participaron autoridades del mercado bursátil y representantes de organizaciones empresariales.

Entre los asistentes estuvieron Rafael Carranza, presidente del Directorio de la BVL, y Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú. También participaron representantes del sector privado y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). La conducción del tradicional toque de campana estuvo a cargo del actor Ismael La Rosa, quien acompañó el inicio simbólico de la recta final de la campaña.

FUNDACIÓN TELETON DESTACA SUS RESULTADOS Y ANUNCIA NUEVOS CENTROS

Durante la actividad, Fundación Teletón Perú presentó parte del trabajo realizado a lo largo de sus más de 40 años de presencia en el país. Sergio León resaltó que la organización llega a esta nueva campaña con resultados que, según explicó, reflejan la atención brindada a menores que necesitan procesos de rehabilitación.

“Llegamos a esta etapa final con resultados concretos que mostrarle al país. Después de más de 40 años, seguimos creciendo y haciendo posible que más niñas y niños accedan a procesos de rehabilitación subsidiados al 100% por la Teletón”, señaló León.

Como parte de sus próximos objetivos, la fundación informó que se encuentra preparándose para poner en funcionamiento nuevos centros de atención especializada. Las futuras instalaciones estarán ubicadas en Lima y Arequipa, con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios dirigidos a niñas y niños que requieren este tipo de atención.

¿CUÁNDO SERÁ LA TELETÓN 2026 Y DÓNDE PODRÁ VERSE?

La edición 2026 de la Teletón se llevará a cabo durante el viernes 11 y sábado 12 de septiembre. La campaña tendrá como lema “La hacemos todos”, una frase que resume el llamado de la organización para involucrar a distintos sectores de la sociedad en la consecución de la meta económica establecida para este año.

La transmisión será responsabilidad de América Multimedia y TV Perú, además de las plataformas de Internet de la propia organización. De esta manera, la jornada podrá seguirse a través de distintos canales mientras se desarrolla la campaña nacional destinada a recaudar los 9 168 510 soles planteados como objetivo para esta edición.

FIGURAS DEL ENTRETENIMIENTO SE SUMARON A LA CAMPAÑA

La convocatoria también ha conseguido la participación de numerosas figuras. Entre los rostros que forman parte de esta campaña aparecen Adriana Quevedo, Adolfo Aguilar, Virna Flores, La Miski, Mónica Zevallos, Puma Carranza, Valentino y Dorita Orbegozo.

A esta relación se suman Melissa Paredes, Yiddá Eslava, Tula Rodríguez, Mathías Brivio, Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Ernesto Pimentel, Federico Salazar, Erick Elera, Armando Armas, Patricia Alquinta, Miguel Vergara y Mateo Garrido Lecca.