La lista oficial de feriados 2026 en Perú ya fue confirmada y representa una herramienta clave para quienes desean organizar viajes, actividades familiares o simplemente optimizar sus días libres. Este calendario incluye celebraciones cívicas, religiosas y festivas a lo largo del año. Aquí te presentamos todos los feriados nacionales del 2026 mes por mes.
¿Cuántos feriados habrá en el 2026?
Se ha confirmado hasta el momento que habrá un total de 16 feriados o días no laborables en Perú.
Lista de feriados en Perú 2026
Feriados de enero 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Feriados de abril 2026
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Feriados de mayo 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
Feriados de junio 2026
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Feriados de julio 2026
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
Feriados de agosto 2026
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
Feriados de octubre 2026
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
Feriados de noviembre 2026
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
Feriados de diciembre 2026
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?
Aunque muchas personas los confunden, feriados y días no laborables no significan lo mismo:
Feriados
- Están establecidos por ley.
- El descanso es obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados.
- Si se trabaja, corresponde pago doble.
- Aplican a nivel nacional.
Días no laborables
- Son decretados por el Gobierno mediante norma especial.
- Se aplican principalmente al sector público; en el sector privado son opcionales.
- Las horas no trabajadas deben recuperarse.
¿Cuándo es el próximo feriado del 2026?
El primer feriado programado en Perú para el año 2026 es el de el 1 de enero, conmemorando el Año Nuevo.