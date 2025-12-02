Con la llegada del verano, la expectativa aumenta entre los peruanos, quienes ansían disfrutar del sol, la playa y sus vacaciones. Pero, ¿sabes cuándo inicia oficialmente esta temporada en el país? A continuación, te presentamos la fecha exacta en que comenzará el verano, además de otros detalles importantes que necesitas conocer.

¿Preparado para el calor? En esta fecha comienza el verano 2026 en Perú

El verano en Perú dará inicio el 21 de diciembre, señalando el arranque de la estación más calurosa del año, con temperaturas elevadas y características climáticas típicas de esta temporada.

Entre sus particularidades destaca un clima generalmente más seco en gran parte del territorio, acompañado de cielos despejados y abundante sol durante el día.

En Perú, el verano no solo ofrece el escenario perfecto para conectarse con la naturaleza, sino que también invita a aprovechar las playas, piscinas, deportes acuáticos y las múltiples festividades que celebran la llegada de la temporada más cálida del año.

Qué debes saber sobre el verano

El verano es una de las cuatro estaciones del año y se presenta en diferentes momentos según el hemisferio: en el norte ocurre entre junio y agosto, mientras que en el sur se da entre diciembre y febrero.

Esta estación se caracteriza porque la inclinación de la Tierra permite que los rayos solares lleguen de forma más directa, aumentando la energía que recibe la superficie terrestre y elevando las temperaturas. Durante el verano, los días son más largos y las noches más cortas, y se pueden experimentar fenómenos climáticos como sol intenso, brisas marinas e incluso tormentas eléctricas.

El verano también influye notablemente en la naturaleza y la fauna. Muchas plantas florecen y dan frutos, mientras que los animales muestran mayor actividad y aprovechan las condiciones para reproducirse.

A pesar del calor y la fuerte radiación solar, esta estación es muy valorada por las posibilidades que ofrece para actividades al aire libre, como nadar, tomar el sol, practicar deportes acuáticos y viajar. Además, el verano suele coincidir con vacaciones y celebraciones en diversas culturas, convirtiéndolo en un período muy esperado por muchas personas.

Protege tu vista del sol durante este verano: sigue estas recomendaciones según especialistas

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.