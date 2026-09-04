¿Se viene el calor? Senamhi anuncia cuándo comenzarán a subir las temperaturas | Foto: Andina
¿Se viene el calor? Senamhi anuncia cuándo comenzarán a subir las temperaturas | Foto: Andina
Por Redacción EC

El clima volverá a ser protagonista ante el avance de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño Costero, que ya genera temperaturas por encima de lo habitual en distintos puntos del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que este escenario tendrá un impacto progresivo en la costa peruana y podría intensificarse conforme avance la temporada, con jornadas de calor más marcadas, especialmente en Lima y el norte. Además, el comportamiento del mar tendrá un papel importante en la aparición de lluvias, mientras otras regiones podrían enfrentar un panorama distinto debido a la escasez de precipitaciones. Descubre cuándo empezarán a subir las temperaturas, qué zonas registrarán los valores más altos y cómo cambiará el clima en diferentes partes del Perú.

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