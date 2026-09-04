El clima volverá a ser protagonista ante el avance de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño Costero, que ya genera temperaturas por encima de lo habitual en distintos puntos del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que este escenario tendrá un impacto progresivo en la costa peruana y podría intensificarse conforme avance la temporada, con jornadas de calor más marcadas, especialmente en Lima y el norte. Además, el comportamiento del mar tendrá un papel importante en la aparición de lluvias, mientras otras regiones podrían enfrentar un panorama distinto debido a la escasez de precipitaciones. Descubre cuándo empezarán a subir las temperaturas, qué zonas registrarán los valores más altos y cómo cambiará el clima en diferentes partes del Perú.

¿CUÁNDO COMENZARÁN A SUBIR LAS TEMPERATURAS SEGÚN EL SENAMHI?

El aumento de las temperaturas comenzaría a sentirse con mayor intensidad desde la segunda quincena de setiembre, según el Senamhi, debido a la consolidación de las condiciones asociadas con El Niño Costero. La entidad señaló que una de las primeras manifestaciones será el incremento de los valores térmicos por encima de los promedios habituales.

El meteorólogo Nelson Quispe explicó que las anomalías en la temperatura del mar están favoreciendo una mayor sensación de calor. En Lima, algunos distritos ya registran cerca de 28 °C, hasta 10 °C por encima de sus valores normales.

(Fuente: Andina)

¿QUÉ TEMPERATURAS PODRÍA ALCANZAR LIMA DURANTE EL VERANO?

El panorama podría volverse todavía más intenso durante el verano, especialmente en los sectores de Lima Este. El Senamhi estima que lugares como La Molina podrían alcanzar máximas de alrededor de 36 °C entre finales de febrero y los primeros días de marzo. A ello se sumaría una mayor humedad ambiental, condición que elevaría la percepción del calor y podría generar una sensación térmica de hasta 38 °C.

Estos valores representarían un escenario particularmente extremo, pues incluso superarían el registro histórico de 35.4 °C alcanzado durante el verano de 1998.

La situación tampoco sería exclusiva de la capital. En Piura, por ejemplo, ya se han observado temperaturas de hasta 37 °C, aproximadamente 6 °C por encima de sus niveles habituales para la temporada.

/ GESAC > BRITANIE ARROYO

¿EL NIÑO COSTERO TAMBIÉN PROVOCARÁ LLUVIAS Y SEQUÍAS EN EL PERÚ?

El calentamiento del océano será determinante para definir la evolución de las lluvias. Cuando la temperatura superficial del mar supere los 26 °C, podrían generarse las condiciones para formar grandes nubes y comenzar las precipitaciones hacia inicios de noviembre. Inicialmente serían aisladas, pero después aumentarían en frecuencia e intensidad.

Para enero de 2026, se espera una mayor presencia de lluvias y acumulaciones de agua en el norte. Las lloviznas previas estuvieron relacionadas con el paso de las DANA Aníbal y Berta sobre el mar cálido.

En el centro y sur, El Niño Global podría reducir las lluvias y elevar el riesgo de sequía, afectando el agua destinada a la agricultura y el consumo humano. También podría disminuir el nivel del Lago Titicaca, en un escenario que el Senamhi comparó con la sequía de 1982 y 1983, según informa la plataforma web de América Televisión.

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