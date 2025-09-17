Este miércoles 17 de septiembre se reanudará en el Congreso de la República el debate sobre un eventual nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), conocido como el octavo retiro. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera confirmó la reactivación de la discusión, que vuelve a estar en el centro del escenario político y económico. A continuación, te compartimos los detalles clave sobre el monto al que podrás acceder de tu AFP si es que dan luz verde a esta medida.

A la sesión han sido citados representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como de la Asociación de AFP. El objetivo es que cada entidad pueda presentar de forma directa sus posturas técnicas y políticas respecto a la propuesta del octavo retiro.

Por su parte, el congresista Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía y miembro de la bancada de Fuerza Popular, confirmó que se incluirá en la agenda legislativa el debate de los proyectos que buscan habilitar un nuevo retiro de los fondos previsionales.

¡Atención afiliados! Este es el monto al que podrás acceder de tu AFP si es que dan luz verde a esta medida

Este nuevo proyecto de ley, presentado el 15 de septiembre, propone autorizar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21,400, de los fondos administrados por las AFP. Con esta iniciativa, ya hay en total 20 proyectos en el Congreso que buscan permitir un nuevo retiro previsional. Cabe destacar que una de las propuestas plantea incluso un desembolso mayor, de hasta 5 UIT, lo que representaría un retiro de S/26,750.

¿Qué debe pasar para que se aprobada esta medida?

Si el octavo retiro de las AFP logra avanzar, no será inmediato. Primero tendrá que sortear el filtro de la Comisión de Economía, donde será evaluado y votado. Solo si supera esa etapa, el proyecto llegará al Pleno del Congreso, donde deberá enfrentarse a un nuevo debate y una votación decisiva. En caso de ser aprobado, el texto será enviado al Ejecutivo, que tendrá la última palabra: promulgarlo —o no— a través del diario oficial El Peruano. A partir de ahí, lo siguiente que corresponde es la publicación de su reglamento y los tiempos concretos para que la medida se aplique.

En caso de que la propuesta del octavo retiro sea aprobada, deberá seguir un proceso legislativo definido. Foto: Andina

¿Cuál es la postura de la presidenta Dina Boluarte?

En un giro que marca distancia con la postura técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, la presidenta Dina Boluarte anunció el respaldo oficial del Ejecutivo a un eventual octavo retiro de fondos de las AFP. La decisión, según trascendió, fue tomada tras conversaciones directas con el titular del MEF, quien días atrás había descartado públicamente la viabilidad de la medida.

“Estamos más unidos y más fuertes que nunca, enfocados en consolidar nuestra economía, destrabando proyectos y abriendo los brazos a las inversiones que generan empleo. Y pensando justamente en las familias, queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, comentó Boluarte un evento del Ejecutivo en el distrito de San Luis.