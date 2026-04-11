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¡Atención! Este es el tiempo real que tendrás para votar este 12 de abril, según la ONPE | Foto: Andina
¡Atención! Este es el tiempo real que tendrás para votar este 12 de abril, según la ONPE | Foto: Andina
Por José Templo

En el marco de las Elecciones Generales de este 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido una serie de ajustes importantes en la dinámica del sufragio con el fin de garantizar un proceso más ordenado, ágil y eficiente en todos los locales de votación del país. Uno de los cambios más relevantes está vinculado al tiempo que cada ciudadano empleará dentro de la cabina, el cual ha sido recalculado tras diversas pruebas debido al mayor tamaño de la cédula electoral. Esta medida busca evitar congestiones y asegurar que todos los electores puedan ejercer su derecho sin contratiempos. Conoce cuánto tiempo tendrás para votar, cómo será el procedimiento dentro del local y qué debes tener en cuenta para cumplir correctamente con tu participación en esta jornada electoral.

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