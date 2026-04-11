En el marco de las Elecciones Generales de este 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido una serie de ajustes importantes en la dinámica del sufragio con el fin de garantizar un proceso más ordenado, ágil y eficiente en todos los locales de votación del país. Uno de los cambios más relevantes está vinculado al tiempo que cada ciudadano empleará dentro de la cabina, el cual ha sido recalculado tras diversas pruebas debido al mayor tamaño de la cédula electoral. Esta medida busca evitar congestiones y asegurar que todos los electores puedan ejercer su derecho sin contratiempos. Conoce cuánto tiempo tendrás para votar, cómo será el procedimiento dentro del local y qué debes tener en cuenta para cumplir correctamente con tu participación en esta jornada electoral.

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÁS PARA VOTAR ESTE 12 DE ABRIL?

El organismo electoral ha determinado que cada votante dispondrá de un lapso aproximado de entre minuto y medio y dos minutos para marcar su elección. Aunque la normativa establece originalmente un minuto, las simulaciones realizadas evidenciaron que el nuevo formato de la cédula demanda más tiempo. Por ello, se ha optado por ampliar el margen y habilitar dos cabinas por mesa, con el objetivo de evitar demoras y mantener un flujo constante de electores.

(Foto: Andina)

¿CUÁL ES EL HORARIO OFICIAL DE LA JORNADA ELECTORAL?

El proceso de votación iniciará a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde. Es indispensable que cada votante acuda con su Documento Nacional de Identidad original, ya que no se aceptará ningún otro tipo de identificación o certificado válido.

Un cambio importante para este año es que tu DNI no recibirá el holograma de costumbre; ahora, la única prueba de que acudiste a las urnas será tu rúbrica y la impresión de tu huella dactilar en el padrón de la mesa, según informa Infobae.

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA VOTAR?

El procedimiento está claramente definido para garantizar orden y transparencia.

Ubica tu nombre en la relación de votantes al ingresar a tu local de votación. Dirígete a la mesa asignada y muestra tu DNI. Recibe la cédula de votación tras la verificación de identidad. Ingresa a una de las cabinas disponibles y marca tu preferencia. Dobla la cédula y colócalo en el ánfora. Firma y deja tu huella en el registro de electores antes de retirarte.

Foto: Andina.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS PENALIDADES POR NO CUMPLIR CON EL DEBER ELECTORAL?

Las consecuencias financieras por ausentarse de las urnas se determinan según la zona de residencia del votante, con escalas que se sitúan entre los 27.50 y los 110 soles, dependiendo del nivel socioeconómico del distrito. Por otro lado, la responsabilidad es mayor para quienes fueron designados como autoridades de mesa; en caso de inasistencia injustificada, estos deberán abonar una suma de 275 soles.

Es fundamental que cada persona verifique su local de votación y su rol en la plataforma digital de la ONPE para evitar estos cargos.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINIRÁN EN ESTA JORNADA ELECTORAL?

El proceso convocado para el domingo 12 de abril, que se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá al próximo presidente y a sus respectivos vicepresidentes, además de la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

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