Las celebraciones anuales llegan a su fin en 2025 dándole la bienvenida a un 2026 donde los fuegos artificiales llaman la atención iluminando el cielo, pero a través de la pirotecnia hoy el colorido espectáculo figura prohibido en Lima. Así lo revelan diversas ordenanzas municipales a partir de las cuales terminan fijándose multas, y estableciéndose sanciones puntuales que buscan evitar tanto la compra como propia venta de dichos dispositivos con altas dosis de mezclas químicas.

ESTAS SON LAS MULTAS QUE SE IMPONEN EN DISTRITOS DE LIMA POR HACER USO DE PIROTECNIA DURANTE LA TEMPORADA DE FIESTAS

Las fiestas de fin de año representan instantes de mucha alegría para las familias peruanas, siendo los fuegos artificiales aquellos elementos lúdicos que tienden a activarse durante la Nochebuena, pero hoy figuran prohibidos a través del uso de artefactos pirotécnicos.

En efecto, las restricciones entorno a la compra y venta de dichos dispositivos que contienen sustancias químicas, ahora buscan hacerse efectivas estableciendo multas específicas, y por parte de municipalidades como la de Surco y Miraflores, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de vecinos y visitantes durante esta temporada de fiestas.

Al respecto, te contamos que mediante ordenanzas puntuales, ambas comunas, por ejemplo, hoy imponen sanciones económicas ascendentes a los más de 5 mil soles, y esto por tanto vender como distribuir o realizar comercio ambulatorio vinculado a la pirotecnia.

“No se debe manipular pirotécnicos artesanales que pueden causar accidentes”, remarcó Carlos Bruce, alcalde de Surco, durante presentación del Plan Navidad Segura 2025, recordando además que quienes incumplan la norma vigente, serán multados con 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (S/5.350).

ESTO DEBES HACER ANTE QUEMADURAS ORIGINADAS POR EL USO DE PIROTECNIA DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Cada 24, 25 y 31 de diciembre, y también 1 de enero, representan fechas anuales en las cuales el encendido de pirotecnia genera alarma entre las entidades de Gobierno como el Ministerio de Salud (Minsa), producto de quemaduras que pueden terminar ocasionando los petardos, cohetones, entre otros artefactos similares, si son manipulados por niños sobre todo.

Es así como de manera preventiva, Cinthia Evangelista Medina, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Nacional Hospital Arzobispo Loayza, recomienda a los padres de familia a evitar que los más pequeños del hogar lleguen a utilizarlos durante las fiestas de fin de año, y esto debido a que también existe riesgo de producirse amputaciones de dedos, pérdida de audición o visión por esquirlas, y hasta desenlaces fatales.

“Es muy importante que los niños, sobre todo los más pequeños, estén siempre bajo la supervisión de un adulto”, refiere además la especialista haciendo hincapié en que “si, a pesar de esos cuidados, un niño ingiere uno de estos productos, debe ser llevado rápidamente a un centro de salud para que reciba atención profesional e inmediata”.

Considerando ello, el Minsa recomienda en principio que podamos mantener la calma ante sucesos graves como quemaduras causadas por manipulación de juegos pirotécnicos, y luego la persona afectada, estar “alejada de la zona insegura o la fuente de calor”, debiendo “aplicársele agua fría corriente -del caño- sobre la zona” lastimada a fin de refrescarla para finalmente cubrir la herida con una toalla, gasa o paño limpio.

“Jamás debe aplicarse ungüentos, cremas, aceites, frutas o algunas hierbas sobre el área afectada, pues podrían profundizar las lesiones y agravar el caso”, termina aconsejando Pedro Ciudad Cruz, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del propio Arzobispo Loayza, mientras enfatiza a la vez que la prevención resulta primordial para afrontar situaciones de extremo peligro durante las fiestas de fin de año.