Alex Valera viene pasando un excelente momento. El delantero, en base a goles y asistencias, se ha convertido en la principal carta ofensiva de Universitario, club que marcha en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A propósito de ello, Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se refirió a la posibilidad de que el goleador merengue sea el ‘9′ titular de la Bicolor de cara al futuro.

¿Alex Valera debe ser el 9 de la selección peruana? Esto respondió Ricardo Gareca: “Hoy en día...”

“De acuerdo, pero en esto quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular”, empezó diciendo el ‘Tigre’ en entrevista con Pase Filtrado.

Sin embargo, el argentino también se mostró cauto con la posibilidad de que aparezca un nuevo valor. “Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida“.

Cabe mencionar que ‘Valegol’ fue convocado para el duelo amistoso que sostendrá Perú ante Chile el próximo 10 de octubre. El delantero llega con la confianza al tope tras su buen momento con la camiseta crema.

Alex Valera viene pasando un gran momento con la camiseta de Universitario. (Foto: GEC)

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad (Finalizado)

- Juan Pablo II 1-1 ADT (Finalizado)

- Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético 0-2 Universitario (Finalizado)

- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau (Finalizado)

Jueves 02 de octubre

- Melgar 2-0 Cienciano (Finalizado)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos vs UTC (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

sábado 4 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC