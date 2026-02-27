La competencia que fusiona lo digital con lo físico tiene su primera edición en Perú este sábado 28 de febrero en las instalaciones del Complejo Deportivo Vistamar en San Miguel donde influencers, artistas y deportistas demostrarán sus habilidades en esta nueva modalidad de competencia que ya es un éxito en países europeos y en medio oriente, así cómo en Brasil, Argentina y Guatemala.

Los exfutbolistas Luis “Cuto” Guadalupe y Juan Manuel “Loco” Vargas, estarán a cargo del play de honor como embajadores Phygital Perú, organización que tiene el aval y respaldo de World Phygital Community y Games of the Future, entes reguladores del movimiento Phygital a nivel mundial.

Los exfutbolistas como Raziel García, Jesús Rabanal, Anderson Cueto, Carlos Orejuela, entre otros, estarán en competencia. Así cómo también los comediantes Joseph “el cojo” Argumedo, Joao Adriano y el artista urbano Rafaell Cocoa, haciendo así de este evento deportivo diferente y novedoso para el país.

Equipos

1.Los fieles

Capitán: Joao Adriano - Comediante

2.Los del Parque

Capitán: Carlos Orejuela - Ex Futbolista

3.Real Delicioso

Capitán: Luis Enrique Olaya

4.Los Suplentes

Capitán: Joseph “el cojo” Argumedo – Comediante

5.Purito Coca

Capitán: Christian “Juanito Freestyle” Colan - Manager Artistas

6.Alianza Lima Esports

Capitán: Humberto Castellano

7.Cantolao 89

Capitán: Anderson Cueto - Ex Futbolista

8. Tanques FC

Capitán: Enzo Paredes

Las reglas del Phygital Football

La Copa Phygital Rivals Perú es una nueva forma de competir que une fútbol digital y fútbol real en un solo torneo. Primero, los equipos se enfrentan en un videojuego de fútbol y luego, los mismos equipos salen a la cancha a disputar un partido físico y ambos resultados se suman.

Entrada Gratuita al Evento

Phygital Perú extiende la invitación a todo el público en general para disfrutar de una velada electrizante y de mucho entretenimiento. Además, habrá activaciones de marcas para todo el público y otros invitados especiales.

El evento iniciará a las 11:00am en el Complejo Deportivo Vistamar ubicado en el distrito de San Miguel.

Sobre Phygital Perú

Phygital Perú es la organización oficial dedicada al desarrollo de deportes phygital en el país. Forma parte del ecosistema internacional respaldado por Games of the Future y la World Phygital Community, promoviendo competencias que integran deporte, tecnología e innovación.

Su objetivo es posicionar al Perú como líder regional en deportes híbridos y entretenimiento digital.

Contacto:● Phygital Perú – Departamento de Comunicaciones● Correo: contacto@phygitalperu.com● Instagram: https://www.instagram.com/phygital.peru

