La competencia que fusiona lo digital con lo físico tiene su primera edición en Perú este sábado 28 de febrero en las instalaciones del Complejo Deportivo Vistamar en San Miguel donde influencers, artistas y deportistas demostrarán sus habilidades en esta nueva modalidad de competencia que ya es un éxito en países europeos y en medio oriente, así cómo en Brasil, Argentina y Guatemala.
Los exfutbolistas Luis “Cuto” Guadalupe y Juan Manuel “Loco” Vargas, estarán a cargo del play de honor como embajadores Phygital Perú, organización que tiene el aval y respaldo de World Phygital Community y Games of the Future, entes reguladores del movimiento Phygital a nivel mundial.
Los exfutbolistas como Raziel García, Jesús Rabanal, Anderson Cueto, Carlos Orejuela, entre otros, estarán en competencia. Así cómo también los comediantes Joseph “el cojo” Argumedo, Joao Adriano y el artista urbano Rafaell Cocoa, haciendo así de este evento deportivo diferente y novedoso para el país.
1.Los fieles
Capitán: Joao Adriano - Comediante
2.Los del Parque
Capitán: Carlos Orejuela - Ex Futbolista
3.Real Delicioso
Capitán: Luis Enrique Olaya
4.Los Suplentes
Capitán: Joseph “el cojo” Argumedo – Comediante
5.Purito Coca
Capitán: Christian “Juanito Freestyle” Colan - Manager Artistas
6.Alianza Lima Esports
Capitán: Humberto Castellano
7.Cantolao 89
Capitán: Anderson Cueto - Ex Futbolista
8. Tanques FC
Capitán: Enzo Paredes
Las reglas del Phygital Football
La Copa Phygital Rivals Perú es una nueva forma de competir que une fútbol digital y fútbol real en un solo torneo. Primero, los equipos se enfrentan en un videojuego de fútbol y luego, los mismos equipos salen a la cancha a disputar un partido físico y ambos resultados se suman.
Entrada Gratuita al Evento
Phygital Perú extiende la invitación a todo el público en general para disfrutar de una velada electrizante y de mucho entretenimiento. Además, habrá activaciones de marcas para todo el público y otros invitados especiales.
El evento iniciará a las 11:00am en el Complejo Deportivo Vistamar ubicado en el distrito de San Miguel.
Sobre Phygital Perú
Phygital Perú es la organización oficial dedicada al desarrollo de deportes phygital en el país. Forma parte del ecosistema internacional respaldado por Games of the Future y la World Phygital Community, promoviendo competencias que integran deporte, tecnología e innovación.
Su objetivo es posicionar al Perú como líder regional en deportes híbridos y entretenimiento digital.
Contacto:● Phygital Perú – Departamento de Comunicaciones● Correo: contacto@phygitalperu.com● Instagram: https://www.instagram.com/phygital.peru
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más