El evento tendrá lugar este sábado 28 de febrero | Imagen: Difusión
La competencia que fusiona lo digital con lo físico tiene su primera edición en Perú este sábado 28 de febrero en las instalaciones del Complejo Deportivo Vistamar en San Miguel donde influencers, artistas y deportistas demostrarán sus habilidades en esta nueva modalidad de competencia que ya es un éxito en países europeos y en medio oriente, así cómo en Brasil, Argentina y Guatemala.