La Liga 1 está llegando a su fin de manera oficial, pero el fútbol peruano no se detiene, ya que actualmente hay cuatro equipos que se encuentran en semifinales de la de la , buscando alcanzar dos cupos directos a la Liga 2 según el reglamento. A lo largo del torneo, el público presenció diversos partidos de infarto con sorprendentes resultados en varias regiones de nuestro país. Sin embargo, a poco de conocerse al campeón del ‘Torneo del Fútbol Macho’, este fin de semana los hinchas podrán adquirir sus entradas para dos emocionantes duelos: ASA FC vs. Unión Minas y Juventud Huracán vs. Deportivo Anba. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO CUESTA LAS ENTRADAS PARA LAS SEMIFINALES DE LA COPA PERÚ 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó los precios oficiales de las entradas para las semifinales de la Copa Perú 2025 que se llevarán a cabo este domingo 9 de noviembre. De acuerdo con la programación, el primer encuentro entre ASA FC y Unión Minas Centromina se disputará a las 11:00 a. m., mientras que el segundo, entre Juventud Huracán y ANBA Perú, está previsto para las 3:00 p. m. Ambos partidos se jugarán en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. De esta manera, los tiques para estos duelos están disponibles a través de la plataforma Vaope.com (), en la que incluye un pack promocional para los adultos según disponibilidad (bebida y snack). A continuación, estos son los precios:

PRECIO ADULTO + COMBOPRECIO NIÑOPRECIO CONADIS
OCCIDENTE S/ 60.00S/ 25.00S/ 40.00
ORIENTES/ 45.00S/ 20.00S/ 28.00
POPULAR SURS/ 35.00S/ 10.00S/ 20.00
POPULAR NORTES/ 35.00S/ 10.00S/ 20.00

¿QUÉ ES LA COPA PERÚ?

La Copa Perú es un torneo de fútbol en Perú que se juega a nivel amateur y es una de las competiciones más importantes a nivel nacional. De hecho, fue creada con el objetivo de promover y fomentar el fútbol en las diferentes regiones del país, permitiendo que equipos de distintos lugares, incluso los más alejados, tengan la oportunidad de competir y ascender a las divisiones profesionales.

El torneo se desarrolla en varias etapas. En la primera fase, equipos de ligas distritales y provinciales participan en sus respectivas regiones. Los ganadores y finalistas de cada región avanzan a la etapa departamental, donde compiten por un cupo en la etapa nacional. En la etapa nacional, los equipos representantes de cada departamento se enfrentan en una serie de partidos para determinar a los equipos que ascenderán a las ligas profesionales del fútbol peruano.

