La Liga 1 está llegando a su fin de manera oficial, pero el fútbol peruano no se detiene, ya que actualmente hay cuatro equipos que se encuentran en semifinales de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, buscando alcanzar dos cupos directos a la Liga 2 según el reglamento. A lo largo del torneo, el público presenció diversos partidos de infarto con sorprendentes resultados en varias regiones de nuestro país. Sin embargo, a poco de conocerse al campeón del ‘Torneo del Fútbol Macho’, este fin de semana los hinchas podrán adquirir sus entradas para dos emocionantes duelos: ASA FC vs. Unión Minas y Juventud Huracán vs. Deportivo Anba. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO CUESTA LAS ENTRADAS PARA LAS SEMIFINALES DE LA COPA PERÚ 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó los precios oficiales de las entradas para las semifinales de la Copa Perú 2025 que se llevarán a cabo este domingo 9 de noviembre. De acuerdo con la programación, el primer encuentro entre ASA FC y Unión Minas Centromina se disputará a las 11:00 a. m., mientras que el segundo, entre Juventud Huracán y ANBA Perú, está previsto para las 3:00 p. m. Ambos partidos se jugarán en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. De esta manera, los tiques para estos duelos están disponibles a través de la plataforma Vaope.com (LINK), en la que incluye un pack promocional para los adultos según disponibilidad (bebida y snack). A continuación, estos son los precios:

PRECIO ADULTO + COMBO PRECIO NIÑO PRECIO CONADIS OCCIDENTE S/ 60.00 S/ 25.00 S/ 40.00 ORIENTE S/ 45.00 S/ 20.00 S/ 28.00 POPULAR SUR S/ 35.00 S/ 10.00 S/ 20.00 POPULAR NORTE S/ 35.00 S/ 10.00 S/ 20.00

¿QUÉ ES LA COPA PERÚ?

La Copa Perú es un torneo de fútbol en Perú que se juega a nivel amateur y es una de las competiciones más importantes a nivel nacional. De hecho, fue creada con el objetivo de promover y fomentar el fútbol en las diferentes regiones del país, permitiendo que equipos de distintos lugares, incluso los más alejados, tengan la oportunidad de competir y ascender a las divisiones profesionales.

El torneo se desarrolla en varias etapas. En la primera fase, equipos de ligas distritales y provinciales participan en sus respectivas regiones. Los ganadores y finalistas de cada región avanzan a la etapa departamental, donde compiten por un cupo en la etapa nacional. En la etapa nacional, los equipos representantes de cada departamento se enfrentan en una serie de partidos para determinar a los equipos que ascenderán a las ligas profesionales del fútbol peruano.

