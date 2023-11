El apagón ocurrido en la definición del título entre Alianza Lima contra Universitario, desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva a inicios de noviembre, provocó que el equipo blanquiazul sea sancionado con el cierre de su recinto por siete meses y que deba pagar una multa de 20 UIT.

Este tema fue tratado por diferentes especialistas, quienes han salido a dar su postura sobre si están de acuerdo o no con el castigo. Un claro ejemplo ocurrió en el programa Latina Deportes, donde ‘Coki’ Gonzales y Fernando Egúsquiza protagonizaron un tenso momento, pues en el asunto se recordó la muerte de un hincha en el estadio de la “U”, lo que llamó la atención del resto de panelistas.

¿CÓMO FUE LA DISCUSIÓN ENTRE ‘COKI’ GONZALES Y FERNANDO EGÚSQUIZA?

Con el objetivo de señalar que los castigos no siempre son de acorde a la gravedad de la infracción, ‘Coki’ Gonzales puso sobre la mesa la muerte de Walter Oyarce, fanático de Alianza Lima que falleció al ser empujado desde un palco en el estadio Monumental de Universitario de Deportes, según recuerda Infobae.

“Lo que se vivió fue muy serio y pudo ser una tragedia, una sanción de siete meses uno lo considera acorde a la situación, pero en la justicia siempre hay temas de antecedentes, que se llama jurisprudencia; y en la jurisprudencia tenemos casos como por ejemplo lo ocurrido con Walter Oyarce en el 2011, donde hubo una sanción mucho menor”, manifestó el periodista.

Ante las declaraciones de su colega, Fernando Egúsquiza no quiso quedarse callado y señaló que el tema del apagón y la muerte de Walter Oyarce no es comparable.

“Estás tratando de llegar a un antecedente. No ha habido un estadio donde se haya apagado la luz con gente adentro y lo haya hecho el mismo club. En el caso de Oyarce fue un problema entre hinchas de inseguridad donde los culpables están pagando condena”, expresó.

“Eso no lo provocó el club, el club no apagó la luz para que maten a un hincha. Lo que pasó ahí fue un problema de inseguridad”, añadió sobre la aparente comparación entre el apagón y la muerte del hincha.

La respuesta de su compañero no le agradó para nada a Gonzales, quien decidió quedarse callado. “No voy a decir absolutamente nada porque me interrumpió y yo estaba hablando. No voy a decir nada, porque primero yo dije que no era una comparación y segundo, dijo que no me interrumpan e igual lo hizo. No lo voy a decir”, expresó molesto.

Para concluir, Egúsquiza indicó que le parece errónea la actitud de ‘Coki’, considerando que están en una mesa de debate. “No te puedes poner en ese plan. Nadie ha pagado más por hablar más acá”, sentenció.

¿QUÉ DIJO ALIANZA LIMA POR EL CIERRE TEMPORAL DE SU ESTADIO?

En un diálogo exclusivo para radio Ovación, el gerente legal de Alianza Lima, Diego Guerrero, expresó su rechazo hacia la medida impuesta por la Comisión Disciplinaria (CD) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmando de esta manera que recurrirán a la siguiente instancia admitida para la defensa del caso puntual.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con lo que se está resolviendo”, dijo el abogado del Estudio Muñiz tras conocer los detalles acerca de una sanción que Alianza Lima considera desacertada e injusta, y por lo cual presentarán “una apelación ante la Comisión de Apelaciones y tratar de ejercer nuestro derecho porque consideramos que no hemos sido escuchados de una manera adecuada”.

Confiando en que obtendrán justicia, Diego Guerrero insistió en la defensa blanquiazul a través de una postura remarcada en argumentos probatorios que niegan tajantemente haber puesto en peligro a los hinchas que asistieron a la final jugada contra Universitario.