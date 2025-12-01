Coki Gonzales, polémico periodista deportivo, ha remecido el fútbol peruano con unas controversiales y sorprendentes declaraciones. El comunicador contó qué provocó que Alex Valera insultara y catalogara de ‘soplón’ a Hernán Barcos en el último clásico de la Liga 1 2025 entre Universitario y Alianza Lima. A continuación, te contamos exactamente qué dijo.

“En Alianza hay un soplón y no es Hernán Barcos. Hay un soplón que le dijo en la selección, a la gente de la selección, la interna de Alianza. Ese, o esos, son los verdaderos soplones que están en Alianza, no Hernán Barcos”, dijo en primera instancia Coki en ‘La Polémica’.

“Ojalá que todos los profesionales del Perú, en todas las disciplinas, tengan el profesionalismo de Barcos”, agregó el periodista, quien se mostró muy enérgico para expresar este comentario que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Sporting Cristal

El vibrante duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas (hora de Perú) en el estadio Nacional. A continuación, te presentamos los horarios para otros países de la región:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22:00 horas

Dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver por televisión gracias a L1 MAX, el canal que posee los derechos oficiales del torneo local. Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro en línea podrán hacerlo mediante la plataforma L1 Play.

Apareció como promesa en Alianza Lima, es nieto de un exmundialista con Perú y ahora revela cuál es el verdadero motivo de su ausencia: “Todo fue un malentendido”

En una conversación con el programa Al Volante, conducido por la periodista Darinka Zumaeta, Jhoao Velásquez aclaró que su ausencia en Alianza Lima obedeció únicamente a razones deportivas. Con firmeza, descartó cualquier insinuación de que hubiera sido relegado por actitudes irrespetuosas hacia sus compañeros, poniendo punto final a los rumores que habían circulado sobre su situación.

“Creo que se dijeron muchas cosas, para mí yo creo que todo fue un malentendido. Incluso, cuando pasó todo esto hablé con el comando técnico y me dijeron que confían en mí, que siga entrenando como lo he venido haciendo y que la oportunidad va a estar”, dijo en primera instancia el joven jugador.

“No pasó nada malo, simplemente tenía cosas por mejorar en lo futbolístico. El ‘profe’ me dijo que tenía que mejorar al momento de ir arriba a cabecear, ese tipo de cosas, pero de ahí nada más. Justo coincide con la lesión que tuve pero nunca hubo un tema de indisciplina”, agregó el nieto del reconocido José ‘Patrón’ Velásquez, mundialista con Perú.

