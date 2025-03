Durante los últimos años, Jorge Luna se ha vuelto un fenómeno viral en las redes sociales con su programa ‘Hablando Huevadas’ y a partir de este año ha incursionado en el mundo del fútbol con el Domingo Dianderas. Este club de fútbol, que pertenece a la liga distrital de Chincha Alta, es todo un furor en internet, alcanzando casi los 150 mil seguidores en Instagram y contando con un reconocido patrocinador en el ámbito del balompié. Sin embargo, en los últimos días el cómico se ha envuelto en una polémica con su equipo debido a la falta de seriedad durante la transmisión del partido y por un posible favorecimiento, que llevó a varios delegados a tomar una drástica decisión. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LOS DELEGADOS RECHAZAN LOS COMENTARIOS DE JORGE LUNA EN LA TRANSMISIÓN DE LA LIGA DE CHINCHA ALTA?

En un video que se volvió tendencia en TikTok, el representante de Deportivo Chorrillos mostró su rechazo hacia Jorge Luna frente a los otros equipos del torneo, debido a que el cómico no tomó con seriedad mientras transmitía el partido ante Dos de Mayo. Incluso, el delegado señaló que el fútbol local y los jugadores fueron parte de un show cómico, lo que perjudica la imagen de la Liga de Chincha Alta. Por ello, cuestionó el estilo de la transmisión, ya que no resalta lo bueno que tiene el fútbol chinchano.

“Prácticamente nosotros, los equipos y los jugadores, hemos sido actores cómicos, lo dije desde un inicio que esa transmisión no iba a ser seria, porque el que la hace es alguien que habla huevadas. Antes que sacar lo mejor de Chincha, del fútbol chinchano, fuimos objetos de burla. ¿Fue una transmisión seria? para ellos es un chiste, para nosotros no. pero qué hicimos, nos prestamos, nos obligaron a prestarnos para ese show mediático, y terminamos siendo una burla. No dicen ‘vamos a ver el fútbol de Chincha’, dicen ‘vamos a burlarnos del chiste que hace Jorge Luna’”, dijo el directivo muy fastidiado.

¿POR QUÉ JORGE LUNA ES SEÑALADO DE FAVORECER A SU EQUIPO DOMINGO DIANDERAS?

Asimismo, en otro video de TikTok, el delegado del club Juventud Dos de Mayo expresó su indignación ante sus compañeros, ya que, según él, el arbitraje favoreció al equipo de Jorge Luna tras la derrota 2-1. Además, sostuvo que trató de comunicarse con las autoridades del torneo para informarse sobre quién puso al referí para el encuentro ante Domingo Dianderas, pero nunca le brindaron una respuesta. De esta manera, el delegado dejó entrever que abandonaría la liga si es que continúan con este tipo de jueces, ya que ellos invierten su propio dinero.

#copaperu #jorgeluna #domingodianderas #dosdemayo #polemica #delegado ♬ sonido original - Tribuna98 @tribuna981 ⚡ Polémica en la Liga Distrital de Chincha: Delegado de Dos de Mayo cuestiona arbitraje. 📢 Declaraciones polémicas El delegado del club Dos de Mayo expresó su descontento tras la derrota ante Domingo Dianderas, asegurando que su equipo fue perjudicado por un mal arbitraje. 🔹 ⚖️ "El arbitraje nos perjudicó" Según el directivo, las decisiones del juez del partido afectaron directamente el resultado, dejando entrever una posible falta de imparcialidad. 🔹 🏟️ Cuestiona sponsor del rival El delegado también criticó que el partido allá sido promovido por una casa de apuestas, que además es sponsor del club rival, lo que consideró una situación controversial. 🔹 💰 La falta de inversión en el fútbol amateur Las declaraciones generan controversia, ya que el fútbol distrital y provincial en el Perú carece de marcas que inyecten capital, algo que podría contribuir a la profesionalización de las ligas amateur. 🔹 ⚽ Debate abierto en el fútbol local Mientras algunos consideran que la presencia de marcas puede impulsar el crecimiento del fútbol distrital, otros temen que genere conflictos de intereses, como el denunciado en este caso. #liga1

“Yo me siento muy molesto porque invertimos dinero, plata que sale de nuestros bolsillos, no un pata que vine de Lima a darnos, para terminar así, perjudicados. Yo no vuelvo a aceptar un arbitraje así de Lima, si los demás quieren aceptar..., y si se trata de no presentarme, no me presento, porque para payasadas no estamos nosotros, a nosotros nos cuesta nuestro dinero, preferimos retirarnos del campeonato”, precisó.

¿CÓMO FUE EL DEBUT DE LIONEL MESSI PAREDES EN LA COPA PERÚ 2025?

El último fin de semana, en las redes sociales se hizo tendencia un joven de 16 años llamado Lionel Messi Paredes Espino, por integrar el club UNHEVAL en Huánuco. Su nombre se debe a que sus padres tienen una gran admiración por el astro argentino, por lo que Paredes Espino se ha convertido en uno de los atractivos del equipo huanuqueño, que, en la segunda fecha de la Liga Distrital de Huánuco, ganó 2-0 a Juan Bieluvocic.

Con la autorización de sus padres, ya que es menor de edad, el mediocampista peruano ha demostrado tener condiciones para desarrollar su carrera profesional y, junto a su club y el apoyo de los hinchas, buscará el pase a la Liga 3 2026. Es importante mencionar que, Lionel Messi Paredes Ospino llega del club Champions Deporte, que competía en torneos federativos en Huánuco, y ahora enfrenta un desafío más grande en el mundo del fútbol.